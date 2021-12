Nicola Savino positivo al Covid: «Io e Jovanotti all'Omicron bar. Sto bene, magno da mane a sera»

Dopo Jovanotti, anche Nicola Savino ha detto di essere positivo al Covid: lo ha annunciato in un post su Instagram, in cui scrive che «Io e lorenzojova all'omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!».

Savino posta una foto nella quale è ritratto assieme al cantautore. Ieri lo stesso Jovanotti aveva annunciato su TikTok la positività di Savino, «nonostante il tampone rapido avesse stabilito che non lo era. I tamponi rapidi non funzionano granché. Mi ha chiamato la sera Nicola, mi ha detto 'stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo'».

