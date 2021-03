Niccolò Zenga a Domenica Live: «Ecco cosa è successo dopo l'incontro con mio padre»

Niccolò Zenga torna in studio a Domenica Live dopo il chiarimento con il padre Walter. La grande famiglia è finalmente riunita con tanto di celebrazione sui social network da parte del figlio che più di tutti aveva mostrato risentimento nei confronti di un padre che per lui era stato poco presente.

Niccolò Zenga racconta così il confronto con il padre: «Del nostro primo incontro, quello che avete e documentato anche in maniera esclusiva, ricordo che inizialmente c'era un po' di tensione, c'erano un po' di silenzi, ma la tensione si è stemperata subito. Sai com'è papà, è riuscito subito a stemperare con una battuta delle sue. Siamo stati insieme un paio d'ore, a chiacchierare fitti fitti. Abbiamo affrontato tutti gli argomenti che dovevamo affrontare. L'ultima volta che sono stato qui non avrei mai immaginato che fosse. Spesso ci sentiamo, lui predilige le videochiamate, delle volte da solo delle volte anche con Andrea. Sono stupito e felice dalla cosa».

Pace fatta e ricongiungimento in corso fra i figli e il padre. Ci sono tutte le basi per poter recuperare quello che con il tempo si era perso. Magari anche il rapporto civile con la mamma, l'ex moglie di Zenga. A riguardo Niccolò: «Non vedo ostacolo, da parte di mamma c'è sempre stata completa apertura a riguardo». Come si dice in questi casi, se son rose fioriranno.

