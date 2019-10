Kurt Cobain, venduto all'asta per oltre 300mila euro il maglione del leader dei Nirvana

NEW YORK - Trecentotrentaquattromila dollari: oltre 300mila euro per un cardigan. Ma non uno qualsiasi: quello che il leader dei Nirvana Kurt Cobain indossò nel 1993 per registrare il concerto MTV Unplugged, che non è mai stato lavato e che porta una bruciatura di sigaretta e qualche macchia e che è stato battuto all'asta a New York. E venduto a una cifra record, mai raggiunta da un altro maglione prima d'ora.

Ma d'altra parte, come ha spiegato il presidente della Julien's Auction Darren Julien, si tratta del «sacro graal degli abiti indossati da Kurt Cobain», quello che forse, per i fan della band, più lo rappresenta. Non è nota l'identità dell'acquirente, ma oltre al cardigan è stata battuta all'asta per 340mila dollari anche la Fender Mustang personalizzata che fu usata durante il tour di

