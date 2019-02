Netflix, Amazon e Sky si sfidano a colpi di serie tv Ecco le uscite di febbraio

di Paolo Travisi

Febbraio, è un mese ricco di uscite nel mondo delle, già in onda (dal 1° febbraio) su, la nuova serie ambientata nel futuro, il 2039, in cui la Terra rischia di essere distrutta. Per salvarla, un team di scienziati, a bordo della navicella spaziale The Nightflyer, viene lanciato in un lungo viaggio alla ricerca di contatti alieni. Tratta dalle novelle di George R.R.Martin - ai più attenti non sfuggirà la paternità dell'autore con la serie più premiata di sempre,– Nightflyers rilancia il genere sci-fi sulla piattaforma di streaming.Torna la seconda parte della nona stagione di(dal 10 febbraio su Sky Atlantic) la serie che ha reso gli zombie, mai così popolare dai tempi di George Romero, il papà del genere. Eppure dopo anni di programmazione, gli spettatori sembrano ormai stanco del peregrinare dei protagonisti rimasti, tanto che gli ascolti sono in calo e lo show tv, potrebbe essere arrivato alla sua fine. D'altronde, il protagonista della serie, il poliziotto Rick, leader del gruppo, è uscito di scena ed i personaggi forti di Walking Dead, sono rimasti in pochi: Michonne, Daryl e Negan.Amazon Prime, nel frattempo risponde alle novità, con una nuova seriebasata sui racconti gialli dell'intramontabilee di uno dei personaggi letterari più celebri: l'investigatore Hercule Poirot, che nelle serie è interpretata da. Il prodotto, nato in casa BBC, è ambientato negli Anni Trenta e vede protagonista un Poirot anziano, sulle tracce di un serial killer che si firma A.B.C.Grande l'attesa (22 febbraio Netflix) per la seconda stagione di, la prima serie italiana realizzata per Netflix e tratta dall'omonimo film che racconta la malavita romana ed i suoi intrecci, attraverso le vicissitudini di tre giovani protagonisti: Vaticano, politica e potenti rom sono il terreno in cui si muovono i personaggi dei protagonisti, nei panni dell'inquietante Spadino che facevano parte del cast del film originale.Seconda stagione (dal 15 febbraio su Sky Atlantic) per, la storia dello sceriffo canadese, interpretato da uno degli attori più amati da Quentin Tarantino,. Ebbene il tutore della legge, ora è costretto a fuggire, insieme alla sua famiglia, sui monti innevati del Canada perché un passato troppo ingombrante, lo costringe a cercare un nuovo rifugio. Seguiranno nuovi problemi ed altri personaggi per rimpolpare la serie.In casa Netflix, non manca neanche lo spazio per i super eroi, in(dal 15 febbraio), tratto dall'omonimo fumetto in cui i protagonisti, giovani disfunzionali e quindi emarginati, al soldo del padre adottivo Hargreeves, dovranno affrontare una temibile minaccia apocalitticaAmazon infine propone la docu-serie,, che raccontò un noto caso di cronaca, che negli anni Novanta, fece il giro del mondo: la storia di Lorena Leonor Gallo, che evirò il marito John Wayne Bobbit. La docu-serie, sviscera la vicenda, ponendolo come capostipite di un nuovo modo di fare informazione televisiva, partito negli Stati Uniti e giunto fino a noi, ancora oggi: il sensazionalismo.