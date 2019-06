«La terza edizione di RisorgiMarche si farà» parola di Neri Marcorè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Sono qui per annunciarvi la terza edizione di RisorgiMarche». Così Neri Marcorè annuncia sui social il tris della manifestazione che ha portato migliaia di persone sulle montagne marchigiane per concerti completamente gratuiti con i grandi nomi della musica italiana. Date e artisti non sono stati ancora svelati, ma l’attore fa sapere che sta «contattando nuovi artisti dopo quelli che hanno dato vita a spettacoli straordinari nelle due precedenti edizioni. Questa terra duramente colpita dal terremoto è tornata a rivivere grazie alla musica e alla solidarietà. Quest’anno si riparte, c’è bisogno ancora di dare una mano: la situazione è tutt’altro che risolta. Bisogna tenere alta l’attenzione e i riflettori accesi. Vi daremo a breve tutte le informazioni sul calendario e sui nomi degli artisti che si esibiranno».«Vi abbiamo fatto attendere – si legge nella pagina Facebook di RisorgiMarche – per capire se e quando sarebbe partita la terza edizione. In questi mesi abbiamo riflettuto sul significato del festival, sull’incredibile lavoro fatto e sui risultati raggiunti. Ma abbiamo riflettuto soprattutto sul futuro, su cosa vogliamo che RisorgiMarche sia. Perché oggi non ci si può “accontentare”».«Quello che RisorgiMarche ha innescato nei suoi primi due anni va oltre il semplice concerto su un prato, tra la bellezze delle nostre montagne. Va oltre l’incontro di migliaia di persone, oltre l’impegno di istituzioni, associazioni e partner privati. Qui, grazie al vostro supporto e alla vostra correttezza, è stato veicolato un messaggio inequivocabile, e cioè che queste comunità, nonostante tutto, sono ancora vive e lottano quotidianamente per continuare ad esserlo. A noi il compito di rendere ancora più significativo il cammino».I link: https://www.facebook.com/risorgimarche/videos/400921773839412/

