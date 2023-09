Nel blu dipinto di blu: origini, significato e accuse di plagio della canzone nata da un incubo di Franco Migliacci

È morto il paroliere Franco Migliacci, autore di canzoni rimaste nella storia della musica leggera italiana, come « Nel blu dipinto di blu», realizzata nel 1958 con Domenico Modugno che la ha poi resa celebre.

Lo scontro sulle origini del ritornello

I primi tempi Modugno sosteneva che l'idea del ritornello Volare, oh oh gli era venuta una mattina osservando con la moglie Franca Gandolfi il cielo azzurro dalla finestra della sua casa di Piazza Consalvi a Roma, mentre Migliacci invece affermava che l'idea era venuta a lui, osservando il quadro Le coq rouge dans la nuit di Marc Chagall, e che solo in seguito ne aveva parlato al cantautore pugliese. Queste le due versioni contrastanti raccolte da Gianni Borgna.

L'ispirazione da Ponte Milvio

Modugno poi affermò che, trovandosi a passeggiare nei pressi di Ponte Milvio con il paroliere, uno dei due (sostenendo di non ricordarsi chi dei due fosse stato) avrebbe pronunciato il verso «Di blu m'ero dipinto», e da lì si sarebbe poi sviluppato il resto del testo. Ultimamente (vedi riquadro), però, Franco Migliacci ha cambiato versione, sostenendo che la canzone sia nata dopo un incubo notturno.

Le accuse di plagio

Dopo che la canzone fu presentata al Festival di Sanremo 1958, un compositore poco famoso di nome Antonio De Marco (che aveva vinto nel 1957 il Festival di La Spezia) rintracciò alcune analogie tra Nel blu, dipinto di blu e un suo brano, intitolato Il Castello dei Sogni, sia nel motivo della strofa che nel testo, e in un'intervista per la rivista Epoca accusò Modugno e Migliacci di plagio.

Significato

La canzone è la storia di un sogno, come confermato dagli autori. "Penso che un sogno così non ritorni mai più", una parte del testo. C'è poi chi nota che in realtà quel volo immaginato non fosse altro che un'inconscia volontà di farla finita. Ma, al di là del significato, c'è la straordinaria interpretazione di Modugno, che l'ha resa eterna.