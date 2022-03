Natasha Stefanenko, la figlia Sasha Sabbioni e il medico Bruno Fabbri dalle Marche a Pechino Express

ANCONA - È iniziato il conto alla rovescia per la partenza di Pechino Express, che quest’anno vedrà le dieci coppie in gara viaggiare “Sulla rotta dei sultani”. Tra i concorrenti la coppia marchigiana (di Sant’Elpidio a Mare) “Mamma e figlia”, composta da Natasha Stefanenko e sua figlia Sasha Sabbioni. Il reality sarà trasmesso a partire da giovedì 10 marzo, su Sky e in streaming su Now Tv, con la conduzione di Costantino della Gherardesca.



La partenza

Sono partite lo scorso autunno, per le riprese del viaggio, insieme alle altre nove coppie, tra cui c’è anche il noto medico sportivo di Pesaro, Bruno Fabbri, insieme ad Alex Schwazer. «Ormai è ufficiale – ha scritto sui social la Stefanenko – dal 10 marzo partirà “Pechino Express”, lo sanno anche i cammelli, ops, dromedari». Quest’ultima è una delle novità di quest’anno. Nelle precedenti edizioni i concorrenti si muovevano a piedi, facendo l’autostop e cercando di avere dei passaggi, anche di fortuna. In questa edizione, oltre all’autostop, si sposteranno a piedi, affrontando duri percorsi, ma anche in dromedario, treni, trattori e barche. C’è attesa per vedere le coppie in azione, ma soprattutto per vedere Natasha Stefanenko in quest’avventura.



Le presentazioni

In attesa della partenza, si comincia a conoscere qualche dettaglio sulla partecipazione delle coppie. «Lei – ha detto la Stefanenko accanto a sua figlia durante le presentazioni – è più competitiva, io sono più protettiva. La prova per noi è stare insieme e vedere anche come ce la caviamo in situazioni estreme». Come Sasha, la cui partecipazione è stata l’occasione per capire i suoi limiti e quanto va d’accordo con la madre. E c’è di più. Perché la produzione ha fatto alcune domande per conoscere meglio i concorrenti, e alla domanda se amavano viaggiare, hanno risposto «sì ma in squadra». C’è attesa per vedere cosa avranno fatto durante il viaggio e a che punto del percorso saranno arrivate. Non trapela nulla, questo si scoprirà durante le puntate. Ciò che si sa alla vigilia della messa in onda è che tra le due Natasha Stefanenko è quella che ha più memoria, parla più lingue, mangia di più, è più chiacchierona, ha un maggiore spirito di adattamento e corre di più. Sasha, che con la madre se la gioca (quasi) alla parti con la memoria, le lingue e l’essere chiacchierona, prevale invece per il maggior numero di serie Tv guardate. Sicuramente il viaggio le avrà cambiate, avrà reso diverso il loro rapporto, vivendo un’avventura intensa come quella di Pechino, in cui, conoscendo le regole del programma, avranno dovuto sostenersi a vicenda. Tra fatiche fisiche e stress avranno sicuramente avuto l’occasione di rafforzare il loro rapporto.



Il viaggio

Il percorso di gara porterà i concorrenti nei territori che storicamente hanno dominato i sovrani islamici, vedranno e racconteranno le civiltà, percorreranno le strade anticamente tracciate dai crociati e anche da Alessandro Magno, da Marco Polo, da Gengis Khan, solo per citarne alcuni. La partenza è dalla Cappadocia, poi Istanbul, quindi Samarcanda sulla via della Seta. Scopriranno i tesori di Petra, e arriveranno, alla fine a Dubai. Toccheranno quindi Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

