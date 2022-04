Stefanenko madre e figlia baciate dalla fortuna, vincono ancora la prova immunità e continuano l'avventura a Pechino Express

SANT'ELPIDIO A MARE - Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono ancora in gara a Pechino Express. Nella quarta puntata andata in onda lo scorso giovedì, infatti, hanno passato il turno vincendo, per la terza volta su quattro, la sfida immunità. Quella di giovedì è stata l’ultima sfida che dava l’immunità: dalla prossima settimana, infatti, chi la vincerà avrà semplicemente un vantaggio.

La quarta tappa si è svolta interamente a Istanbul, dove i viaggiatori hanno dovuto sostenere prove, cercare passaggi ed essere ospitati nella notte, passando da un lato all’altro della città, unica al mondo a toccare due continente, l’Asia e l’Europa. Tra prove e selfie, dopo aver attraversato il Gran Bazaar di Istanbul, “Mamma e figlia” hanno firmato il libro rosso di Pechino Express per prime, e sono andate alla prova immunità insieme a “Gli scienziati” e “Italia-Brasile”.

La prova consisteva nel portare sulla testa 50 “Simit”, tipiche ciambelle turche, da un lato all’altro del percorso, riempendo un carrettino per la vendita itinerante in stile street food. Trasportati i 50 Simit, Natasha Stefanenko e sua figlia Sasha sono subito partite per la vendita. Prezzo fisso per tutte le coppie 3 lire turche con obbligo di vendere un solo simit per persona. Alla fine del tempo Mamma e figlia sono state le uniche a vendere tutti i pani, incontrando persino una persona di Civitanova Marche. Vinta l’ennesima sfida, l’unica che hanno perso è quella a cui non hanno partecipato, hanno potuto godere il proprio bonus. Una serata in hotel, e la mattina dopo una crociera sul golfo del Bosforo, questi sono stati i bonus, oltre, ovviamente, all’essersi qualificate per la quinta tappa, che si svolgerà in Uzbekistan. Come sempre nella trasmissione al bonus corrisponde anche un malus: in questo caso hanno mandato “I findanzatini” a partire per ultimi. La puntata ha visto l’eliminazione di Padre e figlio.

