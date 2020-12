Nardi squalificato al Gf Vip per offese a Maria Teresa Ruta, parla Guenda Goria: «Linguaggio pornografico»

Dopo la squalifica di Filippo Nardi dalla casa del GF VIP arrivata dopo le offese nei confronti di Maria Teresa Ruta, parla la figlia Guenda nel salotto di Live non è la D'Urso: «Sono stata molto scossa in questi giorni, e mi sono battuta per la squalifica di Nardi, che a onor di cronaca mi ha chiamato il giorno dopo per porgermi le sue scuse, a me e a tutta la famiglia. Scuse che ho accettato, trovo però che il suo linguaggio sia stato inqualificabile, offensivo nei confronti delle donne e di mia mamma, al confine con la pornografia. Inaccettabile, mi aspetto una scusa anche nei confronti di tutte le donne che si sono sentite offese. Si continua a portare avanti, all'interno della trsmissione del Grande Fratello, un linguaggio davvero inaccettabile».

«Tutti quanti si sono quasi stupiti della squalifica, non ho visto gesti di solidarietà reali nei confronti di mia mamma» continua la Goria, visibilmente adirata dall'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 03:10

