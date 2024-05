Naomi Campbell incanta Cannes sfilando sul red carpet con l'abito degli esordi in passerella, uno Chanel indossato nel 1996

Fino al 25 maggio Cannes è in festa con l'arrivo di numerose star che approdano sulla Costa Azzurra per il festival cinematografico. Nella mattinata del 16 maggio a sfilare sul red carpet è stata anche la bellissima modella Naomi Campbell (53 anni), che ha incantato gli artisti, i fotografi, i giornalisti e tutti i fan presenti con il suo abito. Per la premièr di Furiosa: A Mad Max Saga, la top model ha tirato fuori dall'armadio un vestito davvero molto particolare e che ha ricordato a tutti i suoi esordi in passerella.

L'abito del 1996

Per il Festival del cinema di Cannes, dove è stata accompagnata da Law Roach, stilista di Zendaya, Naomi Campbell ha deciso di indossare un vestito della collezione di Autunno Inverno 1996 di Chanel.

Il sensuale abito lungo e nero, è caratterizzato da un corpetto di pailletes nere sostenuto da delle spalline che sono state realizzate con dei fili di perle. Anche la gonna è caratterizzata dalle pailletes, alternate a file di tulle nero trasparente.

La stessa modella ha voluto ricordare il vestito con una foto pubblicata su Instagram, che la ritrae in passerella 28 anni più giovane. L'unica differenza è che, al tempo, sotto all'abito era presente una sottoveste nera che, invece, la top model ha deciso di non mettere per il festival cinematografico.