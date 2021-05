Unghie belle e curate, La “nail art” è salutare e con l’estate alle porte ci si può sbizzarrire. Ecco come fare

ANCONA - Un vezzo. Uno solo: unghie perfette. Belle e in salute. E’ importante sia per l’estetica, con l’estate ormai alle porte, sia per il nostro benessere. I rimedi, anche in questo caso, sono a portata di mano e di tasca. Piccoli accorgimenti da osservare tutti i giorni considerando che per loro, le nostre signore unghie, in Italia si spendono più di 76 milioni di euro in smalti.

Senza contare che si stanno diffondendo i nail bar ovvero locali specializzati per unghie di mani e piedi dove si entra a fare la manicure o la decorazione con piume, pizzi e strass assaporando l’aperitivo.



I consigli

Consigli utili in tempo di post pandemia. Si comincia con gli oli vegetali e, ancora una volta, è l’olio di cocco a farla da padrone: usarlo è un bene per far crescere unghie sane e forti ma anche per rafforzare le cuticole. Con il cocco, l’olio di oliva: il top è applicarlo caldo e massaggiare delicatamente per 5 minuti. Quindi, indossare guanti di cotone durante la notte. Contro infezioni e funghi, ecco pronto il Tea tree oil, un olio essenziale noto per le sue proprietà antibatteriche: basta prendere un contenitore e versare un cucchiaino di olio di Tea tree con alcune gocce di vitamina E , subito strofinare il tutto su unghie e mani prima di coricarsi la sera. Un altro rimedio eccellente è il succo di arancia: la vitamina C favorisce la produzione di collagene. Per ottenere risultati significativi, occorre immergere le unghie nel succo di arancia per almeno 10 minuti, poi va risciacquato.



I rimedi

Per avere unghie bianche, ci sono mille e passa suggerimenti cui già le nostre nonne ricorrevano e che funzionano davvero. Provare per credere. Per esempio, usare l’acqua ossigenata, 5 ml di perossido d’idrogeno, assieme a 15 grammi di bicarbonato e 125 ml di acqua calda: occorre immergere le mani per circa 10 minuti strofinandole con una spazzola per unghie e un detergente delicato. Un altro rimedio è il mix tra bicarbonato e succo di limone: è sufficiente strofinare il mix sulle unghie e lasciare agire per 5 minuti. Quindi, applicare una crema molto idratante. Un altro consiglio è quello di utilizzare il dentifricio sbiancante con cui spazzolare direttamente le unghie e poi lavarsi le mani. Se poi si adora l’argilla, niente di meglio che pensare all’uso di quella bianca con una formula assai veloce e decisamente innovativa: un cucchiaino di argilla, 2 gocce di olio essenziale di achillea , 2-4 gocce di aceto di mele e una spruzzatina di acqua di rose.



La miscela

Ottenuta la miscela, si può usare un pennello per stendere il tutto sulle unghie lasciandolo in posa. Una volta seccato, basta strofinare con la metà di un limone e poi sciacquare. Il tocco finale? Sempre e per sempre, una buona crema idratante. Magari a base di acido ialuronico e peptidi.

