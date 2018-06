Nadia Toffa, il post nel giorno del compleanno: «A tutta vita, grazie di esservi ricordati»

Nadia Toffa e i gli «sciacalli» sul suo account Instagram: ecco cosa sta succedendo​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fan ditirano un sospiro di sollievo. La conduttrice e inviata de Le Iene, nel giorno del suo, è infatti tornata a postare su, ringraziando tutti coloro che hanno voluto farle gli auguri.Nadia, che oggi compie, continua la sua battaglia contro il tumore e tranquillizza i fan: sta bene e oggi è stata decisamente impegnata a rispondere alle telefonate di auguri, con il suo cellulare che da stamattina non smette di squillare. «Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno. Ci riguarda da vicino cavoli! Sono i nostri giorni trascorsi. È la nostra vita che ha preso varie direzioni» - si legge nel post su Instagram - «A volte queste direzioni sconvolgono i piani che avevamo prestabilito, a volte subiamo sterzate improvvise che non ci aspettavamo.. E quindi ci si ritrova a dare un senso anche a quello che non ci piace e che non cercavamo. Ci ritroviamo a tratti fragili, a tratti più forti. Riconosciamo le nostre debolezze, che in condizioni di stabilità non ammettiamo.».La chiusura finale del post: «So che sembra una frase fatta, ma scriverlo fa effetto. E il mio bilancio di oggi si riassume in un pensiero d’amore e luce.... Un grazie immenso per tutti i vostri meravigliosi auguri. Sono al telefono da stamattina presto,. Sarà sicuramente un gran compleanno ragazzi. Vi abbraccio forte e buona vita».