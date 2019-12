Nadia Toffa e il tributo delle Iene, Ilary Blasi: «Ecco perché non ero in studio»

Il tributo delle Iene del 1 ottobre scorso per Nadia Toffa emozionò il pubblico e i tanti fan della giornalista morta il 13 agosto in seguito a una lunga battaglia contro il cancro. Quella serata oltre alle lacrime si portò dietro anche molte polemiche per le assenze in studio di Ilary Blasi e Teo Mamuccari. In particolare la conduttrice Mediaset e moglie di Francesco Totti fu duramente attaccata sui social, che definì la sua defezione una mancanza di sensibilità.

LEGGI ANCHE:

«Cara Nadia Toffa la tua presenza è ancora viva», il messaggio di Simona Ventura emoziona tutti

LEGGI ANCHE:

La mamma di Nadia Toffa si commuove: «Mi diceva di non soffrire perché la vita è bella»

In un’intervista rilasciata al settimanale F la Blasi ha voluto chiarire i motivi dietro l'assenza tra le cento Iene presenti in studio. «Non c’ero, ma c’è un motivo - ha dichiarato - Non ero in Italia. Ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita».

Gli indizi sul suo viaggio erano già emersi dalle sue stories di Instagram. Ilary Blasi aveva infatti condiviso il suo arrivo in aeroporto nella capitale inglese, senza tuttavia inviare messaggi di vicinanza a Nadia Toffa, almeno in quel 1 ottobre.

A mettere la parola fine sulla querelle fu la stessa redazione delle Iene che rispose alla rabbia dei fan con una precisazione inviata all'Adnkronos. «Sono polemiche infondate. Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all'ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio - hanno spiegato - Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all'iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati».

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA