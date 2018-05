Nadia Toffa torna su Instagram dopo lunga assenza: ecco il messaggio

di Alessia Strinati

Dopo i rumors e addirittura le fake news sulla morte della, Nadia ha deciso di rompere il silenzio e con un post provocatorio sutorna a farsi "vedere dai fan". Due, come segnopostate sul social network e la didascalia: «Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Instagram funziona anche dall’#aldilà».Seguono una serie di hashtag di scongiuri della Toffa che mostra ancora una voglia la sua ironia e soprattutto la sua voglia di lottare. Recentemente hanno preoccupato le ripetute assenze al programma de le Iene. Nadia aveva più volte rimandato gli appuntamenti per il serale di domenica, ma in chiusura di stagione non aveva scritto nulla sui social, né aveva chiamato in diretta. Questo aveva fatto preoccupare i fan che hanno pensato che le sue condizioni fossero peggiorate.Il chiacchiericcio sul web è sfuggito decisamente di mano e si è arrivati a parlare di morte. Nadia ha così voluto smentire ogni voce e tornare a mostrarsi sui social. Qualche settimana fa aveva avvisato di stare bene e di avere solo bisogno di riposo per le cure che sta affrontando.