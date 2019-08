Nadia Toffa, la tenera dedica di Jovanotti all'amica: «Bella». E a Policoro scatta l'applauso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La morte di Nadia Toffa ha sconvolto tutti. Da chi conosceva la sua storia attraverso il suo lavoro alla Iene a chi la conosceva personalmente. Come Jovanotti , che a Nadia ha dedicato una canzone dal palco deldiDurante la maxi-festa in spiaggia che ha registrato 25mila presenze, Jovanotti ha voluto ricordare l'amicadedicandole "Bella". Non c'è stato bisogno di troppe parole.Jova ha detto solo: «Questa è per». E dalla spiaggia si è alzato un lungo applauso per la Toffa , che tra polemiche e coraggio è riuscita ad entrare nel cuore di tutti.