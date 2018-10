Nadia Toffa, su Instagram il post sulla «banana»: «Per questo urlo così tanto»

avervi tenuto compagnia ieri sera a le iene con Matteo e Filippo, amici più che colleghi... squadra che vince non si cambia compreso il mio team che fa di tutto per rendermi presentabile anche con la banana e la mitica sarta Clara che io chiamo affettuosamente Clerino. La banana non sembra ma prima della diretta dà un’energia pazzesca… È per questo che urlo così tanto… E ora largo le battute…un abbraccio grande e grazie di esserci sempre».





ringrazia i fan che l'hanno seguita ieri sera durante la puntata de Le Iene e i colleghiIn un post surassicura i fan sulla sua salute e scherza sulla banana presa prima della diretta che può lasciare spazio a "siparietti" e battutine a doppio senso.«Che gioia - scrive sull'account social -A chi le fa notare di averla trovata priva di forze, risponde: «Continuo a tranquillizzare chi mi dice che sembro stanca, continuo le cure ma mi sento molto meglio altrimenti non andrei in onda. Non mancherei mai di rispetto al mio corpo».Non sono mancate le "frecciatine" dei colleghi sulle sue frasi sul cancro che hanno scatenato polemiche e obiezioni.La conduttrice aveva dichiarato che la malattia è un dono.