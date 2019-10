Nadia Toffa, la mamma torna su Facebook con la sua eredità: «Mia figlia ci teneva tanto a condividerla con voi»

Nadia Toffa, la giornalista guerriera delle Iene, ha perso la sua battaglia contro il cancro lo scorso 13 agosto. A distanza di mesi la mamma Margherita torna a scrivere sul profilo Facebook della figlia per condividere con i suoi followers ancora numerosissimi la sua eredità.

«Cari amici - scrive la donna dalla pagina di Nadia Toffa - mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie “Non fate i bravi”, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare. Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza. Vi abbraccio tutti. Margherita, la mamma di Nadia».

Tantissimi i commenti pieni di affetto per la signora Margherita e - ovviamente - per Nadia. «Un abbraccio grande signora Margherita a lei e alla sua famiglia. La vostra, la sua Nadia, ha lasciato un grande vuoto anche a noi che tanto l'amavamo e seguivamo», scrive una fan esprimendo un sentimento comune a tutti quelli che hanno seguito nadia e le sue battaglie fino alla fine.

Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA