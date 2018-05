Nadia Toffa domani a Le Iene per l'ultima puntata? I fan cercano indizi su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molti fan si stanno chiedendo come stia, alle prese con le cure per sconfiggere il. La sua assenza nelle ultime puntate de Le Iene ha spaventato i numerosi ammiratori della presentatrice e nemmeno le parole dei suoi colleghi in diretta domenica scorsa li hanno rassicurati.I suoicercano ogni segnale e indizio da i suoi canali social. Nadia Toffa non risponde infatti ai commenti e non pubblica aggiornamenti dal 13 maggio quando, insieme a una foto, scrisse: «Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi».Da allora si è chiusa in un silenzio che è avanzato giorno dopo giorno. Sono migliaia i commenti ricevuti sul suo account, sia Instagram che Facebook, al quale però non è mai arrivata una risposta. In tanti la invitano a non mollare e dare notizie sulle sue condizioni: «Nadia come stai? Aggiornaci». Alcuni invocano almeno la lettura dei messaggi che le stanno inviando in privato.Tutto ancora tace, anche da parte della trasmissione non arriva alcuna comunicazione. Tuttavia in tanti iniziano a parlare di una sua possibile sorpresa in occasione dell'ultima puntata di mercoledì. Nadia farà felice i suoi fan mostrandosi in tv e rassicurandoli sul suo stato di salute?