Nadia Toffa, bacio saffico con la Marcuzzi «Lesbiche? No, ma...»

Le Iene sono tornate econtinua a far discutere sui social. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia sulle labbra, che da quest'anno è tornata al timone del programma di Italia 1. Il commento della Toffa ha subito attirato l'attenzione dei fan: «Ma quanto ci vogliamo bene? E quanto ci divertiamo? Ma soprattutto quanto siamo amiche? Lesbiche? No, ma anche se fosse?».Un messaggio di tolleranza, ma anche di affetto verso la nuova conduttrice. Dopo 13 anni d'assenza da Le Iene, la Marcuzzi riceve questo particolare benvenuto dalla Toffa, che nel frattempo del programma è diventata il personaggio più discusso.