Myriam Catania e Quentin in tv insieme per la prima volta dopo il ritorno di fiamma: continuano gli alti e bassi

Rapporto turbolento, non c'è che dire. Myriam Catania e Quentin Kammermann si fanno vedere l’una accanto all’altro in tv dopo il ritorno di fiamma. L’attrice 41enne, ex moglie di Luca Argentero, e il pubblicitario francese originario di Marsiglia raccontano la loro ‘reunion’ a Oggi è un altro giorno, ospiti di Serena Bortone. I due si sarebbero lasciati perché, come traspare dalle parole di lui, entravano in conflitto. Ora Quentin sta imparando a essere meno impulsivo.

A fine luglio era arrivata la rottura, annunciata in un post da Quentin, i due, genitori di Jacques, 4 anni, avevano messo fine alla relazione, nata nel 2016, poi, un mese dopo, è cambiato tutto. La bella doppiatrice ci ha ripensato: ha scelto di salvare la relazione.

