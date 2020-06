Musicultura, la 2 giorni di concerti da Recanati dei 16 finalisti

RECANATI - Al via la prima serata live dell’intensa due giorni Recanatese dedicata alla grande musica d’autore dei finalisti di Musicultura 2020. Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno in diretta sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio1 (dalle 21,05 in poi), in diretta sulla televisione regionale èTV Marche e in streaming video sulle pagine Facebook di Musicultura e di Rai Radio1.



I concerti dal vivo dei 16 finalisti di Musicultura si terranno nell’Aula Magna del Palazzo Municipale della città di Recanati, in rispetto a tutte le normative sanitarie attuali.

Un forte segnale di ripartenza della musica dal vivo in Italia che prende il via proprio dalla città della cultura per eccellenza. Finalmente i musicisti tornano a suonare dal vivo, il pubblico dovrà pazientare ancora un po’ ma potrà seguire le serate comodamente a casa in televisione o dai propri smartphone e tablet grazie alle numerose dirette in programma.

A raccontare le storie e le canzoni dei giovani finalisti di Musicultura saranno Marcella Sullo, John Vignola e Duccio Pasqua di Rai Radio 1.



Tanti gli attesi ospiti che si collegheranno con il Comune di Recanati sulle frequenze radio e televisive del Festival, prima fra tutti Enrico Ruggeri membro del comitato di garanzia di Musicultura nonché amato conduttore delle serate finali del Festival 2019. Tra gli altri ospiti attesi Frankie hi-nrg mc quest’anno anche lui nel prestigioso Comitato di Garanzia di Musicultura, e gli annunciati Ron, Francesco Bianconi e Lidia Schillaci .



Sabato 6 a esibirsi sul palcoscenico recanatese saranno i primi 8 finalisti: SofSof, La Zero, PeppOh, Alberto De Luca, Ernest Lo, Paolo Rig8, Miele ed Ulula & LaForesta; Domenica 7 chiuderanno l’intensa due giorni live gli artisti: Blindur, Hanami, I miei migliori complimenti, Senna, Cogito, Fabio Curto, H.E.R. e Costanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA