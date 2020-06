Musicultura e Rai Radio 1 riaccendono il live da Recanati

RECANATI - Musicultura e Rai Radio 1 riaccendono la musica dal vivo da Recanati. Dopo l'esordio di sabato 6 giungo, domenica 7 giugno seconda serata di grande musica live in diretta sulla emittente nazionale (dalle 21,05 in poi) e in streaming video sulle pagine Facebook di Musicultura e di Rai Radio 1. In televisione sarà possibile seguire la serata in diretta su èTV Marche canale 12. Inoltre, sempre sul circuito èTV la diretta potrà essere seguita su èTV Rete 7 Emilia-Romagna canale 10, èTV Umbria canale 14, èTV Liguria canale 12, èTV Friuli canale 16. Un intensa campagna di spot su Rai Radio 1 e sulla sua pagina Facebook da una settimana invita a seguire la due giorni live di Musicultura da Recanati con le voci dei conduttori della radio e delle serate recantesi Marcella Sullo, John Vignola e Duccio Pasqua.



I concorrenti finalmente il live

Dopo mesi di concerti virtuali dove ogni musicista suonava da solo dalla propria casa, finalmente si ritorna a suonare insieme e in diretta nella magia dei live. Ed esibirsi oggi sul palcoscenico recanatese dell’Aula Magna del Palazzo Municipale della città di Recanati, appositamente allestito per i live degli artisti, Blindur di Napoli con la canzone Invisibile agli occhi, I miei migliori complimenti di Milano con Inter-Cagliari, i fratelli Senna di Roma con Italifornia, Cogito di Dole con Cicca & caffè , Hanami di Napoli con Contro volontà Fabio Curto di Acri con Domenica , H.E.R. di Foggia con Il mondo non cambia mai e Costanza di Livorno con 100 maglioni.

In collegamento con Recanati anche i grandi ospiti attesi: Ron tra i cantautori più amati del panorama musicale, Francesco Bianconi frontman dei Baustelle, la band che ha scritto la storia recente della musica italiana e Frankie hi-nrg mc uno dei “padri” del rap italiano nonché membro del prestigioso Comitato di Garanzia di Musicultura.



La gara su Facebook

Intanto è appena cominciata la gara su Facebook dei magnifici 16 finalisti di Musicultura per decretare a colpi di mouse due degli otto vincitori finali.

Fino alle ore 16 di domenica 28 giugno 2020 è possibile esprimere con il voto la propria preferenza, vicino ai nomi degli artisti e all’esecuzione del brano, sull’applicazione presente nella pagina Facebook di Musicultura.

Un esercito di fan pronto a sostenere e selezionare i nuovi cantautori del 2020 che in ogni parte d’Italia farà girare vorticosamente tutti i contatori della XXXI Edizione del Festival.



La Rai in prima fila

Preferenze che permetteranno ai due artisti più votati di salire sul palcoscenico dell’Arena Sferisterio di Macerata insieme ai big della canzone italiana e internazionale nelle serate finali del Festival previste a fine agosto. Da lunedì prossimo 8 giugno sarà possibile ascoltare le canzoni dei 16 finalisti del Festival anche sulle frequenze di Rai Isoradio, il Canale h24 di Pubblica Utilità della Rai che entra da quest’anno tra i partner di Musicultura. Info su www.musicultura.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA