Musicultura, domani Mario Venuti apre la due giorni di concerti live dei finalisti a Recanati

RECANATI - Countdown per il via della due giorni di concerti live di presentazione dei finalisti di Musicultura 2023, in anteprima nazionale il 4 e il 5 maggio alle ore 21 al Teatro Persiani di Recanati, con messa in onda dei due spettacoli, condotti da John Vignola insieme a Marcella Sullo e Duccio Pasqua su Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura.

Atteso ospite della serata di domani, 4 maggio è il cantautore siciliano Mario Venuti, che, si esibirà con un set acustico appositamente creato per l’occasione.

Con Venuti saliranno sul palco i primi otto giovani artisti finalisti della XXXIV edizione del concorso, per proporsi con le loro canzoni e le loro storie. Tra loro c’è il marchigiano Mattia Ferretti, di Mogliano, con la canzone Sorgono, che alle Audizioni Live tenutesi a Macerata si è già aggiudicato la Targa Banca Macerata, assegnata in base al voto del pubblico.

Mafalda Minnozzi

Chi si esibisce

Con Ferretti si esibiranno domani giovedì 4 maggio: Zic di Firenze con Futuro stupendo, Lilo diBusto Arsizio (Varese) con Gospel 121,cecilia di Pisa con Lacrime di piombo da tenere con le mani, Ilaria Argiolas di Roma con Vorrei guaritte io, Michele Braganti di San Giustino (Perugia) con La migliore soluzione, Frenesi di Torino con Deja e Rosewooddi Terni con Sigarette.

Venerdì 5 maggio saliranno sul palco del Persiani gli altri otto finalisti tra cui Claudio Caponetti, il secondo marchigiano passato in finale, ascolano di origine e osimano di adozione, con il brano Maionese. Con Caponetti si esibiranno Lamante di Schio (Vicenza) con L’ultimo piano, Santamarea di Palermo con Santamarea, Nervi di Firenze con Sapessi che cos’ho, AMartidi Ferrara con Pietra, Mira di Casapulla (Caserta) con Morire con te, Cristiana Verardo di Lecce con Ho finito le canzoni e Simone Matteuzzi di Milano con Ipersensibile.

La serata vedrà l’amichevole partecipazione di due graditissimi ospiti: Dente e Mafalda Minnozzi. Il cantautore fidentino proporrà in versione acustica alcune delle sua canzoni più amate dal pubblico, nonché un assaggio del suo nuovo disco Hotel Souvenir. Mafalda Minnozzi, accompagnata dal chitarrista newyorkese Paul Ricci renderà omaggio in chiave latin jazz ad alcuni veri numi tutelari della grande canzone, come Ivano Fossati, Chico Buarque De Hollanda e Umberto Bindi.

La diretta su Rai Radio 1

Sempre il 5 maggio la diretta da Recanati di Rai Radio 1 comincerà dalle ore 15 con John Vignola e la sua seguitissima trasmissione radiofonica “La nota del giorno”, per proseguire la sera con il secondo concerto dei 16 finalisti.

I due concerti si potranno seguire oltre che su Rai Radio 1, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Musicultura e in diretta televisiva su èTV Marche. Non mancheranno i collegamenti in diretta con gli ospiti e i protagonisti nel telegiornale della Tgr Marche prima di ogni serata.

Si contano circa cento persone, tra gli artisti finalisti, i musicisti che li accompagnano, le varie figure tecnico-professionali coinvolte, i giornalisti e il personale RAI, in arrivo in queste ore nella città Leopardiana che vide nascere il Festival nel 1990, con Fabrizio De André e Giorgio Caproni primi firmatari del progetto.

Come arrivano i finalisti

Lo ricordiamo, i 16 finalisti della XXXIV edizione Musicultura che si esibiranno a Recanati sono stati scelti tra le 56 proposte artistiche ascoltate dal vivo durante i dieci giorni di Audizioni live al Teatro Lauro Rossi di Macerata, precedentemente selezionate tra le 1.113 candidature iniziali, nuovo record di Musicultura.

Le canzoni finaliste andranno a comporre il CD Compilation di Musicultura 2023 e dalla tappa di Recanati passeranno in mano alla programmazione radiofonica di Rai Radio1.

Otto saranno alla fine i vincitori di Musicultura che si esibiranno con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali nelle serate di spettacolo finali del Festival il 23 e il 24 giugno allo Sferisterio di Macerata.