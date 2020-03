Ernest Lo e Blindur conquistano il podio alle Audizioni live a Macerata

MACERATA - Seguitissime da casa le dirette televisive delle Audizioni live di Musicultura su èTv Marche e Tvrs. Ai numerosi ascolti televisivi vanno aggiunte le 7 mila persone da tutta Italia che hanno seguito le esibizioni dei concorrenti in gara dalle dirette streaming di facebook.



I premiati

A Blindur, pseudonimo di Massimo De Vita è andato il “Premio Med Store” decretato dalla giuria del Festival per la migliore esibizione della serata, consegnato dal Sindaco di Macerata Romani Carancini

«Musicultura in questi giorni è arrivata con tutta la sua forza e la sua bellezza anche nelle nostre case attraverso le televisioni, indipendentemente dall’ impossibilità di aprire le porte del Teatro al pubblico, - ha detto il Sindaco Romano Carancini - questo è un grande esempio di capacità del Festival e del nostro territorio di far fronte alle sorprese e alle difficoltà del periodo». Blindur cantautore e produttore napoletano, già finalista di Musicultura 2016, in questi sei anni ha collezionato circa 400 concerti tra Europa e Usa, si è proposto al Festival 2020 con un sound molto più duro e potente. Accompagnato dalla sua band di bravi musicisti Carla Grimaldi al violino elettrico, Michelangelo Bencivenga chitarra elettrica e Banjo, Luca Stefanelli voce basso e percussioni e Jonathan Maurano alla batteria ha proposto i brani Invisibile agli occhi, 3000X e Aar, nome del fiume che bagna Berna, la capitale della Svizzera, suonata live per la prima volta proprio a Macerata.



Ad aggiudicarsi il “Premio Val Di Chienti” con le preferenze del numeroso pubblico dei social che ha seguito la diretta della serata, il giovane cantautore di Pescara Remo Santilli in arte Ernest Lo. Con un genere musicale ascrivibile al post moderno con testi profondi e curati che lascia intravedere il suo back ground letterario, Ernest Lo ha proposto: Errore 404, I gatti del borgo e Sialaé, tre performance cromaticamente diverse, dalle atmosfere digitali e minacciose del primo brano è passato ad una dimensione giocosa e infantile, per poi esplodere nella canzone d’amore pop. Accompagnato da Micromega, musicista polistrumentista eclettico che ha dato al primo e terzo brano una nuova veste esteticamente più moderna ed elegante, la performance ha conquistato i social.



Gli altri concorrenti

Sul palco del Lauro Rossi i Cobalto, la rock band italiana formata da Luca Biaggi, Lorenzo Martinotti, Martino Biginelli e Matteo Lorenzi. Il loro progetto musicale nasce nel 2017 a Biella in una sala prove, “fra canzoni dei Beatles, sigarette e vinili degli anni ‘70”. Traggono ispirazione dalla scena inglese di fine anni Sessanta e a Musicultura si sono esibiti con Tommy è la star, Fuorigioco e Glover . Alla giuria hanno raccontato come la loro musica sia semplicemente “la risposta necessaria all’urgenza di raccontare e all’esigenza di scrivere e di suonare.”

Da Messina il cantautore Jacopo Genovese, classe 1993, accompagnato da piano, chitarra e loop station ha presentato le canzoni Ciao bambina, Gelso nero e La sorella di Sergio. Il suo progetto “ è in pieno divenire, aperto a nuove suggestioni e trasformazioni”. Sul palco, insieme a Jacopo Genovese e al suo pianista, un manichino con un impermeabile giallo: “lui - ha spiegato il giovane cantautore ̶ è una sorta di mio alter ego artistico, che devo sempre tenere sott’occhio”.



La voce profonda e roca del cantautore napoletano Metalli ha portato a Musicultura sonorità blues metropolitane della Napoli anni 80 con contaminazioni etno-rock e testi in lingua napoletana, con le canzoni: Malavia, Sarà e Nanni. Metalli racconta la sofferenza e la speranza per un futuro migliore “Mi piace scrivere e cantare dell’ amore e di cose che possano dare fiducia per il cambiamento e l’ evoluzione, il mio è un canto di speranza”



Rossella Prignano, da Gorizia al palcoscenico maceratese, con la sua voce potente ed energica ha cantato i brani Christopher McCandless, Disperata e Sono qui per curare i tuoi passi. Oltre al suo progetto cantautorale, Rossella canta anche in un gruppo di musica jazz e swing anni ’30/’50. “Ho amato fin da subito il palco dove mi sento libera di esprimermi - ha raccontato Rossella ̶ Ho sempre scritto e cantato le mie canzoni, poi ho deciso di entrare in una scuola di musical per aprirmi ad altri generi, ma la mia vera strada è sempre stata quella del cantautorato”.



Prossimo appuntamento con le audizioni live di Muscultura giovedì 5 marzo con altre cinque nuovo proposte musicali e con l'amichevole partecipazione di Beatrice Antolini.