PESARO - Ritorna “Musicae Amoeni Loci”, il festival di musica antica che, per il 17° anno consecutivo, riapre le vie dell’Arte nel rispetto assoluto verso una cultura autentica, coinvolgente e altamente formativa. Come sempre saranno protagonisti i luoghi selezionatissimi del nostro patrimonio storico, artistico e paesaggistico e i migliori referenti della musica medievale, rinascimentale e barocca. Lo spostamento al “virtuale” e alle modalità “in remoto” dei mesi scorsi lascia finalmente spazio al “virtuoso” e ridà valore alla “prossimità”, alle vere vibrazioni di strumenti, al rincorrersi di voci e ai dimenticati profumi di terra, di erba, di legno e di codici antichi.



«Questa rassegna è molto importante, specialmente in questa edizione di ripartenza, – spiega il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini - con concerti che andranno ad esaltare luoghi particolarmente belli e simbolici. Inoltre è l'occasione per marcare i tre anniversari fondamentali di Giuseppe Tartini, Pasquale Bini e Guglielmo Ebreo da Pesaro, cui dobbiamo parte rilevante del nostro patrimonio culturale musicale e artistico».



Il programma

Il primo appuntamento, il 14 Luglio, nella piazza del Castello di Ginestreto, sarà infatti proprio dedicato all’anniversario della morte di Giuseppe Tartini in collaborazione con il “Tartini Festival” e l’Ensemble “Il Terzo Suono” di Pirano (Slovenia).



L’appuntamento si allaccia con quello del 23 luglio alla Biblioteca Oliveriana, in cui (manco a farlo apposta) anche l’allievo pesarese dell’insigne Violinista piranese: Pasquale Bini, sarà degnamente omaggiato nel 250° anno dalla morte da “La Calandria” e dagli approfondimenti di ricerca della Prof.ssa M. C. Mazzi. Tra due violinisti d’eccezione, appuntamento all’organo nella piazza di Mombaroccio, dove dalla chiesa di San Marco (contemplando il bassorilievo leonino), il pubblico sarà trasportato a Venezia: spettacolo suggestivo da gustare all’aperto, con sperimentazioni di stereofonie rinascimentali.



Il 25 luglio non poteva mancare un appuntamento di danze antiche con il “Guglielmo Ebreo da Pesaro”: tutta natura lungo il letto dell’Arzilla in un impatto visivo e uditivo botticelliano. Due occasioni speciali con l’Ensemble “La Flora” di Bologna il 25 luglio a Villa Cattani Stuart e il 7 agosto a Montefabbri nella Piazza del Castello.



Immancabile anche la presenza del “Coro Polifonico Jubilate“ di Candelara in veste di organizzatore e di animatore di due appuntamenti di musica sacra: il 2 agosto con “Alta Reina Soberana” in onore della Vergine Maria a Candelara e, l’8 agosto, con “Fu tutto serafico in ardore” al Santuario del Beato Sante per concludere la rassegna sotto il segno e la protezione di San Francesco d’Assisi.



Le info

Ogni concerto di Musicae Amoeni Loci sarà ad ingresso libero, con posti limitati su prenotazione obbligatoria con sms, whatsapp o chiamando direttamente il 347.755 2274 – 320. 152 4440, via e-mail a: info@musicaeamoeniloci.it. Il programma sarà disponibile su musicaeamoeniloci.it e allo Iat in Piazzale della Repubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA