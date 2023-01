PORTO SANT'ELPIDIO - Da Roxanne dei Police a Girotondo di De Andrè. Musica Nuda, il duo formato dal contrabbassista casertano Ferruccio Spinetti (52 anni) e dalla cantante pisana Petra Magoni (50 anni), compie 20 anni e festeggia il compleanno con un concerto in programma martedì 10 gennaio (ore 21,30) al teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, organizzato da Tam-Tutta un’Altra Musica.



La fiamma artistica



«Non sembrano passati venti anni. La fiamma artistica è rimasta intatta e questo ci ha permesso di rinnovare continuamente il nostro repertorio, anche attraverso progetti un po’ folli come quello sulla musica sacra (l’album “Quam Dilecta”) o quello con l’Orchestra da camera delle Marche, diretta da Daniele Di Gregorio (“Banda larga”), col quale abbiamo festeggiato il decimo compleanno» osserva Ferruccio Spinetti. Le Marche sono state la culla di Musica Nuda. Il 10 gennaio 2003 il direttore artistico di Tam Battista Tofoni si inventò la serata “Carta bianca a… Roberto Piermartire” in uno spazio del teatro di Grottazzolina. Il trombettista monturanese Piermartire, deceduto lo scorso 20 gennaio all’età di 63 anni, chiamò alcuni suoi amici, tra cui Spinetti (conosciuto con gli Avion Travel) e Magoni, con cui aveva suonato insieme nel programma televisivo Torno Sabato di Panariello.



La scintilla



La scintilla tra i due si accese quando Spinetti intonò il brano Roxanne dei Police e Magoni cominciò a cantarlo. «Certo, non pensavamo proprio che sarebbe stato l’inizio di un’avventura del genere» ricorda il bassista campano che poi prosegue: «Nel 2005 abbiamo avuto la fortuna di suonare in Francia. Una performance diffusa alla radio con un milione di ascoltatori. Diventammo famosi e poi il successo di riverberò in Italia». Oggi Musica Nuda ha un curriculum con 8 dischi in studio, 3 dischi live ed un dvd, oltre 200 brani e 1.500 concerti in tutto il mondo. L’ultimo lavoro è “Girotondo De Andrè” uscito lo scorso 30 settembre.

Un duo la cui longevità è rarissima nel panorama musicale.

«Il segreto è essere sempre pronti a nuove sfide ma anche prendersi delle pause, come quella del 2022. Abbiamo fatto solo due concerti» precisa Spinetti che poi prosegue: «In questo ventennio ce ne sarebbero di episodi e curiosità da raccontare come quando in Ecuador, durante un seminario in un conservatorio, un allievo suonò col flauto un brano della canzone napoletana. Poi però, terminato il viaggio di ritorno, all’aeroporto di Roma mi fu riconsegnato un contrabbasso tutto spaccato, nonostante la speciale custodia protettiva. Da allora non ho più fatto viaggiare il contrabbasso». Uno strumento tanto caro a Spinetti che, una volta, dopo 200 chilometri di viaggio per un concerto si accorse di non averlo caricato nel bagagliaio dell’auto e fu costretto a farselo prestare da un amico in loco.



«Il concerto di martedì? Sarà una festa insieme agli amici. Suoneremo sicuramente Roxanne ma anche qualche brano caro a Roberto e Fausto (Mesolella, il chitarrista degli Avion Travel ndr) che non ci sono più e che vorremo ricordare» anticipa Spinetti che rivela come nei prossimi mesi uscirà un nuovo lavoro di Musica Nuda «che vedrà la partecipazione di alcuni dei nostri grandi amici». Ma intanto ci sarà il concerto di Porto Sant’Elpidio “20 anni in tour” per celebrare un duo di grande successo della musica italiana con una storia davvero singolare alle spalle.