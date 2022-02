A Tolentino “Grande, grande, grande… Mina” omaggio alla Tigre di Cremona con la voce di Doria e la Musicamdo Jazz Orchestra

TOLENTINO - Al Politeama di Tolentino omaggio alla grande Mina, una delle migliori cantanti di tutti i tempi e la più amata di sempre, con Musicamdo Jazz Orchestra che proporrà le più belle canzoni italiane con la voce di Alessandra Doria e big band. L’evento “Grande, grande, grande… Mina” si terrà domenica 20 febbraio, alle ore 18.



L’anniversario della Bussola

È un appuntamento imperdibile per celebrare il concerto del 1972 alla Bussola “Mina e l’Orchestra”, un evento unico nella storia della musica leggera italiana. In quella mitica sezione live, la potenza dell’unica artista italiana in grado di reggere una big band con ritmica e sezioni fiati formate dai più importanti jazzisti italiani, proiettano la Versilia e l’Italia nell’ atmosfera e nella ricchezza musicale delle notti di Las Vegas e Los Angeles, Londra e New York. Ricreando quell’atmosfera la Musicamdo Jazz Orchestra e la voce di Alessandra Doria, con gli arrangiamenti esclusivi di Massimo Morganti e Pierfrancesco Ceregioli, faranno rivivere le canzoni più famose della grande Mina come “Città vuota”, “Un’estate fa”, “Amor mio”, “Se telefonando”, “L’importante è finire”, “E penso a te”, “Nessuno e molte altre”. La Musicamdo Jazz Orchestra viene fondata nel 2018 dall’Associazione Musicamdo, su idea e con il coordinamento del musicista Stefano Conforti.



La big band

La Musicamdo Jazz Orchestra coinvolge in un progetto artistico stabile circa 25 musicisti jazz marchigiani, principalmente del maceratese. La big band è composta da professionisti accomunati dalla passione per il jazz e dall’amore verso il territorio in cui vivono. Si è esibita al Macerata Jazz Festival, Premio Massimo Urbani di Camerino, Vita vita festival di Civitanova Marche, Notte dell’opera di Macerata, teatro Vaccaj e Castello della Rancia di Tolentino. La formazione vede Stefano Conforti, sax alto, sax soprano; Alessandra Doria, voce; Carlo Stella Fagiani, flauto; Giancarlo Rubini, clarinetto; Andrea Canzonetta, tromba; Pietro Murri, tromba; Francesco Zuccatosta, tromba; Massimo Ricciutelli, tromba; Nicola Luchetti, sax alto; Luigi Colucci, sax tenore; Giorgio Organtini, sax tenore; Fabrizio Caraceni, sax baritono; Sergio Giuli, sax baritono; Carlo Piermartire, trombone; Diego Copponi, trombone; Daniele Cherubini, trombone; Matteo Ferracuti, trombone; Doriano Marcucci, percussioni, trombone; Tonino Monachesi, chitarra elettrica; Pierfrancesco Ceregioli, pianoforte; Giuseppe Barabucci, basso elettrico; Roberto Bisello, batteria.



Le info

I biglietti al Politeama di Tolentino, a partire da 12 euro, sono disponibili al botteghino in corso Garibaldi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima dello spettacolo, o online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Tutte le attività del Politeama si svolgono nel rispetto delle vigenti per il contrasto del Covid-19.

