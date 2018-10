È morto Sonny Fortune, clebre sassofonista jazz che suonò con Miles Davis

A 79 anni è morto Sonny Fortune, celebre flautista e sassofonista jazz, noto per le collaborazioni con Miles Davis. Il musicista statunitense da settembre era ricoverato al Mount Sinai Hospital di New York dopo un infarto. Nato a Filadelfia nel 1939, Sonny Fortune a 18 anni decise di abbracciare la carriera di jazzman e nel 1967 si trasferì a New York dove suonò con Elvin Jones e Frank Foster prima di unirsi alla band di Mongo Santamaria con la quale rimase due anni. Nel 1971 cominciò a suonare con McCoy Tyner, una collaborazione che durò due anni e mezzo. Nel 1974 Miles Davis gli offrì un ingaggio nel suo gruppo fusion. Esperto di numerosi strumenti (clarinetto, flauto, sax tenore e baritono) rimase con Miles per un anno, registrando quattro album (Big Fun, Agartha, Pangaea e Get Up With It).



Nel corso degli anni successivi Sonny Fortune registrò anche con grandi musicisti come Dizzy Gillespie, Elvin Jones, Oliver Nelson, George Benson, Nat Adderley. Nel 1975 formò una nuova band e il suo esordio discografico come leader fu segnato da due album acclamati dalla critica (Awakening e Waves of Dreams ), che costituirono l'inizio di numerose incisioni. Durante i dieci anni successivi, oltre a condurre il proprio quartet, Sonny Fortune suonò insieme a Nat Adderley e nella Elvin Jones Jazz Machine. Nel 1987 e 1988 fece parte della Coltrane Legacy Band con McCoy Tyner, Elvin Jones e Reggie Workman; risale al 2000 il suo album come leader, In the Spirit of John Coltrane, mentre l'ultimo, Last Night at Sweet Rhythm è del 2009.

