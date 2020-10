Museo Omero, uno zoom sull’arte incontra James Bradburne

ANCONA - Da alcuni anni tutta la comunicazione del Museo Omero, anche quella più strettamente di ricerca scientifica, domina lo spazio online: dalla rivista vocale, Aisthesis, toccare l’arte con tutti i sensi, al più recente Uno zoom sull’arte, serie di incontri in diretta con i direttori dei più grandi Musei, che ora interpella il direttore della Pinacoteca di Brera. Oltre ovviamente ad una intensissima attenzione ai social. La rivista in questo ultimo numero (settembre 2020)affronta più temi: arte ed ecologia, il cinema che oltrepassa lo schermo e InclusivOpera a Macerata, per un pubblico internazionale con la versione in inglese e spagnolo.

Uno zoom sull’arte

Mercoledì 21 ottobre alle ore 18, in diretta online James Bradburne, direttore generale della Pinacoteca di Brera dialoga con Nunzio Giustozzi, storico dell’arte, editor Electa. È questo il terzo appuntamento del ciclo di conferenze e propone il tema “Brera: ripensare un museo”. Un nuovo approccio che vede il Museo come luogo aperto alla città e non solo ai turisti; catalizzatore di nuove energie e creatività. Una nuova tipologia di impresa in un momento difficile che deve essere superato anche con nuove formule. La partecipazione dalle 18 alle 19,30 sulla piattaforma web Zoom è gratuita e a numero chiuso: occorre prenotarsi su conferenze@museoomero.it, altrimenti via streaming sulla pagina Facebook del Museo Omero @museoomero.



La rivista

Ascoltando la voce di Luca Violini, ci vengono svelati molti interrogativi, come quello che si pone lo storico dell’arte Stefano Verri, che parte dall’osservazione del paesaggio nel mito, per arrivare poi al romanticismo quando la natura irrompe e dilania, fino alla Land Art e all’arte povera, quando questa rifornisce i materiali come il legno e il ferro; fino poi alla contemporaneità. Due secoli velocissimi per individuare il binomio ambiente e arte come inscindibile. Altri contributi sono di Maurizio Pasetti, noto agli appassionati ed esperti di cinema, scrittore e sceneggiatore, afferma e documenta come il linguaggio audiovisivo, consenta anche alle persone prive della vista, di comunicare il proprio rapporto con il mondo grazie alla sua specificità percettiva. A chiudere questo numero della rivista è la responsabile del Progetto InclusivOpera- Macerata Opera Festival, Elena Di Giovanni, la quale sottolinea come anche quest’anno, nonostante la contingenza sanitaria, si è raggiunto un grande successo anche con il coinvolgimento della città. La rivista si può leggere o ascoltare sul sito del Museo Omero al link http://www.museoomero.it/main?pp=rivista_aisthesis&idLang=3.

