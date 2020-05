Il Museo Nori De’ Nobili presenta on line "Desktop d'Artista"

TRECASTELLI - Il Museo Nori De’ Nobili della Città di Trecastelli, in questo periodo così tanto difficile per tutti, vuole mantenere il contatto con il pubblico proponendo l’iniziativa on line "Desktop d'Artista" – Trenta Artisti in Quarantena. L’evento virtuale avrà come protagonisti i trenta artisti coinvolti nella mostra "Disobbedienze", inaugurata nelle sale del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee nel novembre 2019 e in seguito prorogata dato il grande successo di pubblico. Sulla pagina Facebook Museo Nori De’ Nobili saranno pubblicate foto oppure video in cui ognuno dei trenta artisti, di cui alcuni appartenenti al territorio marchigiano e altri provenienti da tutta Italia e dall’estero, mostreranno la loro attività durante questo periodo di quarantena, regalando al pubblico piccole suggestioni della loro ricerca artistica in questo particolare e difficile momento storico. Un’occasione per apprezzare, seppur in modo virtuale, il lavoro e le opere di Astrid Albers, Gesine Arps, Vincenzo Balena, Beatrice Bolletta, Anna Boschi, Maria Cristina Cavagnoli, Leonardo Cemak, Maurizio Cesarini, Marco Cornini, Antonio Delle Rose, Gioxe De Micheli, Chiara Diamantini, Silvia Fiorentino, Renato Galbusera, Elena Giustozzi, Alexa Invrea, Rouhi Jahromi, Maria Jannelli, Giancarlo Lepore, Matè, Alessia Nardi, Shura Oyarce Yuzzelli, Laura Panno, Bruno Pellegrini, Ieva Petersone, Stefano Pizzi, Pico Romagnoli, Mirella Saluzzo, Maria Luisa Simone, Francesca Vitali Boldini. "Desktop d'Artista" – Trenta Artisti in Quarantena è un’iniziativa promossa dal Museo Nori De’ Nobili e dall’Assessorato alla Cultura di Trecastelli.

Per Informazioni: Museo Nori De’ Nobili –Villino Romualdo- Piazza Leopardi, 32 loc. Ripe – Trecastelli (Ancona); museonoridenobili@gmail.com – www.museonoridenobili.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA