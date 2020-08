Muse e Ninfe, serata di note e danza all’Anfiteatro del Parco Miralfiore

PESARO - Martedì 18 agosto al Parco Miralfiore di Pesaro si alza il sipario su "Muse e Ninfe, Le Stagioni – Serata di musica e danza". Un appuntamento all’insegna del connubio fra le arti dove la bellezza del grande repertorio musicale e l’eleganza della danza classica saranno ancora più esaltate dalla suggestiva location scelta. Lo spettacolo sarebbe dovuto andare in scena lo scorso 3 agosto poi a causa del maltempo a tutela di spettatori ed artisti venne deciso il rinvio e riprogrammato l’appuntamento per il 18 agosto appunto.



L’appuntamento, organizzato dall’Orchestra Sinfonica Rossini, è inserito nel cartellone di Miralteatro d'estate, la nuova rassegna nata nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Pesaro con il coordinamento di Amat per rendere ancora più ricco il panorama di proposte culturali per far vivere al meglio Pesaro a cittadini e turisti.



Sul palco l’Orchestra Sinfonica Rossini, diretta da Luisella Chiarini, con il suo primo violino di spalla, Henry Domenico Durante (post FB), qui in versione solista, si misurerà con musiche del grande repertorio di Vivaldi, Elgar e Bach. Il programma proposto avrà un focus particolare sul compositore veneziano di cui verranno eseguite Le quattro stagioni. Un’opera molto amata dal grande pubblico di cui verranno proposti tutti e quattro i concerti e la cui esecuzione sarà impreziosita ancor più dalla presenza del Corpo di Ballo di Center Stage che accompagnerà due dei 4 concerti su coreografie di Laura Mungherli, direttrice di CS.







