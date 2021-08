Aquino con la sua tromba porta “Icaro solo” a Muccia per RisorgiMarche, in serata Furgoncinema fa tappa a Corridonia

MUCCIA - È il trombettista e compositore beneventano Luca Aquino, tra i jazzisti italiani più apprezzati nel panorama italiano, il penultimo protagonista dell’edizione 2021 di RisorgiMarche. Il musicista sarà a Muccia alle 18 di oggi.



Aquino porterà il suo lavoro “Icaro solo”, che qualche anno fa ha registrato facendo tutto da solo. Il progetto, creato per sola tromba, rappresenta la volontà del musicista di sperimentare un suono ancora fino a quel momento inesplorato. Sceglie la chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, nella sua città, mette ben 22 microfoni panoramici in diversi punti dello spazio attorno a sé, e studia i riverberi dell’ambiente, cercando di capire le varie possibilità acustiche. Poi suona e registra questo suo lavoro. Questo particolare aspetto creativo del musicista, che lo porta a sperimentare nuovi suoni e luoghi insoliti per le sue registrazioni, è riconosciuto da tutto il settore. C’è chi all’estero pensa che ascoltando la musica di Aquino si possa ritrovare quella sfumatura di musica italiana che fa fare autentici viaggi nella bellezza e nella creatività. E proprio alla sua vena artistica lascia fare tutto il resto, come ha fatto nella chiesa registrando il suo progetto. L’artista ha avuto influenze musicali nei suoi primi ascolti di Chet Baker e Miles Davis, così come nel rock dei Doors, degli AC/DC, e in altri artisti come i Jefferson Airplane, Muddy Waters, Led Zeppelin, spaziando quindi dal jazz all’hip hop, dall’elettronica al grunge. Tra tutti i lavori che ha fatto, Luca Aquino ha registrato la colonna sonora del film “Fortunata”, diretto da Sergio Castellitto.

L’appuntamento con Aquino fa parte del format concerto-escursione. Per prendervi parte è necessario ritrovarsi al luogo indicato sui social del Festival alle 15,30. Terminate le operazioni di accreditamento, alle 16,30 inizia l’escursione e alle 18 si potrà assistere al concerto. Oggi è anche l’ultima data con il Furgoncinema, che alle 21,30 a villa Fermani di Corridonia porterà la proiezione del film “L’agenzia dei bugiardi”. Fred, Diego e Paolo sono i protagonisti di un’agenzia specializzata nel fornire alibi ai clienti. A un certo punto, però, Fred si innamora di Clio, il cui padre è un cliente della sua agenzia. Tutto da vedere.

