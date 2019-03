Morto Scott Walker, lutto nella musica: il cantautore e musicista aveva 76 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, all'età di. Il, tra i più apprezzati della sua generazione, era stato un grande protagonista delle scene musicali prima come componente del trioe poi da solista., al secolo Noel Scott Engel, era nato negli Stati Uniti ma poi si era trasferito nel Regno Unito, ottenendo anche la cittadinanza britannica. Ad annunciare la sua morte è stata l'etichetta discografica 4AD, con un post su Facebook: «Scott aveva 76 anni e lascia sua figlia Lee, sua nipote Emmi-Lee, e la sua compagna Beverly. Per mezzo secolo, il suo genio ha arricchito la vita di migliaia di persone, prima come membro del gruppo The Walker Brothers, e poi come artista solista, produttore e compositore di originalità senza compromessi».«Scott è stato un titano unico e all'avanguardia della musica britannica. Audace, ha prodotto opere che esplorano la vulnerabilità umana e l'oscurità senza Dio», si legge ancora nel post.era un musicista apprezzato in tutto il mondo: tra i suoi fan vip, in Italia, ad esempio, troviamo. Il musicista italiano lo ha voluto ricordare così: «Se l’Italia vuole ricominciare ad avere un peso internazionale e magari restare in Europa, visto che ci tiene tanto, sfrutti la tristissima notizia della morte di Scott Walker per andare ad ascoltarselo, magari siamo ancora in tempo».