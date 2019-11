Morto Lucio Nisi, storico fondatore del Plastic di Milano. Sala: «La nostra città lo ricorderà con gratitudine»

Lucio Nisi

, fondatore del Plastic di Milano , storico locale frequentato dal 1980 da artisti come Madonna, Andy Warhol e Freddie Mercury, ma anche Dolce e Gabbana e Fabio Novembre. Aveva 71 anni ed era malato da alcuni mesi. L'ultimo post su Fb risale al 3 novembre: «Buona domenica amici...mi mancate...arrivo aspettatemi».Proprio sulla sua pagina Facebook sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio accompagnati da sue fotografie, anche con personaggi come Jovanotti. Originario della Puglia, lascia la moglie Silvana e i due figli Francesco e Tommaso.«Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Lucio Nisi, tra i fondatori del Plastic, storico locale milanese che nel tempo ha portato a Milano stili nuovi e attratto artisti internazionali, insignito dell’Ambrogino d’Oro nel 2009. La nostra città lo ricorderà con gratitudine». Così su Twitter il sindaco di Milano Beppe Sala.