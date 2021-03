ROMA - E' morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della radio e della televisione. Aveva 85 anni ed era ricoverato al Gemelli. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata anche da Fabio Fazio durante Che Tempo Che Fa che in quel momento aveva in studio Enrico Brignano. Fazio ha ricordato, con la voce che raccontava di tutto il suo dolore, di aver cominciato 38 anni fa proprio con Vaime alla radio nella trasmissione cult Black Out.

