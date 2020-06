Morto Benny Mardones, sua la hit "Into the Night": era malato di Parkinson

Morto Benny Mardones per le complicazioni legate al morbo di Parkinson di cui soffriva da quasi un ventennio. Aveva 73 anni. Il cantante statunitense raggiunse il successo con «Into the Night», celebre brano pop. Mardones, nato a Cleveland, nello stato dell'Ohio, il 9 novembre 1946, è morto nella sua casa di Menifee, in California. Il primo disco inciso da Mardones fu «Thank God for Girls» nel 1978. La sua prima hit fu «Into the Night», incluso nel 1980 nell'album «Never Run, Never Hide».

So sad to hear of the passing of Benny Mardones. A lovely guy, always warm to me and a great voice. Benny lived hard and the last decade was cruel. My condolences to his family. https://t.co/6p0NcFxhR3

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) June 30, 2020