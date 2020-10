Morgan, la furia di Diablo Baby: «Messaggi sconci e richieste inappropriate alla mia fidanzata Jessica Mazzoli»

Il rapper Diablo Baby, nuovo fidanzato di Jessica Mazzoli se la prende dai social con Morgan, reo a suo dire di averle mandato “messaggi sconci”. Diablo Baby, vero nome Manuel, non è stato affatto tenero nel tono e nelle accuse con Morgan, che dalla sua passata relazione con Jessica ha avuto una figlia, Lara.

“Buongiorno caro Morgan, è arrivato il momento di dire due paroline, visto che fino ad adesso sono stato in silenzio ma non ce la faccio più, sono proprio stanco - ha fatto sapere Manuel in un video pubblicato su Instagram – Cos’è questa storia, pensi di prendere per il cul* tutti, ma ora è arrivato il ventenne di turno a farti le scarpe. Ora mi sono proprio incazzat*. Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di merd*, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco?”

Diablo assicura di essere stato bloccato sui social da Morgan (“Hai paura dell’omino con i capelli blu… Mi hai bloccato perché non sai affrontare le situazioni”) e di non aver ancora rivelato tutto: “Non ho detto tutto perché vi mettereste le mani nei capelli”.

