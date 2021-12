Morgan, notte brava in discoteca dopo l’uscita da Ballando con le stelle

Morgan ripone le “scarpette” e torna al suo grande amore di sempre: la musica. Archiviata l’esperienza che lo ha visto tra i protagonisti del programma televisivo “Ballando con le Stelle” - dopo una sconfitta in finale che ha fatto discutere - l’artista durante la lunga notte romana si è concesso una performance in un locale situato nel cuore di Villa Borghese. Un after-show dalla vetrina di Milly Carlucci, dove è stato raggiunto anche dal collega di ballo Alvise Rigo.

L’ex fondatore dei BluVertigo, quest’anno tra i concorrenti più discussi dell’edizione appena conclusa del talent di Rai Uno (che ha visto la vittoria di Arisa in coppia con il ballerino Vito Coppola) ha pensato bene di lasciare nel cassetto la delusione per il mancato podio regalandosi una serata speciale proprio dopo la finale televisiva nella quale, in coppia con la sua insegnante la rossa Alessandra Tripoli, aveva dato il meglio nonostante le continue polemiche con la giuria, soprattutto il continuo scambio di frecciatine con i giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma la magia della notte, con l’entusiasmo pronto a scendere in pista, ha scatenato Morgan, al secolo Marco Castoldi, che ha deciso di salire in consolle e dare vita ad un viaggio di notte.

Dai Queen a Lucio Battisti, passando per tante altre colonne del panorama musicale che hanno accompagnato la sua vita. Un finale esplosivo per il fotografatissimo Morgan che alla fine ha trionfato sui social con il suo “pentagramma di emozioni”.



