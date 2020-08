Montesaxnovo Festival, Lorenzo Di Bella e Francesca di Modugno

OSTRA VETERE - Dopo l’inaugurazione al Polo Museale della collettiva “Disegno in_Segno” , mostra che resterà aperta fino al 30 agosto 2020, all’interno della Pinacoteca con esposizione di opere di artisti marchigiani che hanno segnato la storia dell’arte dal XIX al XX secolo, attesissima anteprima del Montesaxnovo Festival con il Concerto al vagar di stelle che si svolgerà nella serata del 10 agosto alle ore 19.45.

Ospiterà l’evento, con aperitivo, la splendida location dell’Area Archeologica alle “Muracce” di Ostra Vetere con Lorenzo Di Bella al pianoforte, Francesca di Modugno voce recitante e con una introduzione musicale di Federico Mondelci al sassofono.

Letture poetiche sotto le stelle cadenti, su musiche di Beethoven, Chopin, Rachmaninov, Debussy.



Organizzato dall’Associazione Culturale Lemuse in collaborazione con il Comune di Ostra Vetere e con il supporto di Regione Marche e BCC di Ostra Vetere, Montesaxnovo Festival è un format unico e originale che incrocia la grande musica e sullo sfondo l’alta formazione, l’arte contemporanea e l’archeologia. Lo sfondo del logo è Ostra Vetere, una comunità della Val Misa ricca di un patrimonio artistico-storico e archeologico di qualità e realtà economiche che rappresentano con efficacia la modernizzazione imprenditoriale della regione.



In caso di cattivo tempo è prevista l’alternativa al chiuso

al Centro Sociale, Via F.lli Lombardi 1 – Ostra Vetere



