Da calendario, l’estate deve ancora arrivare; ma Monteprandone mette già in fila due pezzi da novanta del suo ricco cartellone estivo. Prima il concerto dei “Coma Cose”. Poi, tra musica e divertimento, lo show di Valerio Lundini, con la band “I Vazzanikki”. Ecco le chicche principali della seconda edizione del “Cassandra Fest”: prevista dal 9 all’11 giugno in vari punti del paese, incastonato nella provincia Picena.



L’anteprima



A dire il vero, la rassegna avrà un interessante prologo, con “...Aspettando il Cassandra Fest”. Giovedì 8 giugno si scaldano i motori al Centro GiovArti di Centobuchi. A partire dalle 19, live-concert e apericena; segue la presentazione del film “Margini”, la cui proiezione avrà inizio alle ore 21. Ospite Matteo Creatini, nella doppia veste musicista-attore. Poi, tre serate di grande musica dal vivo in piazza dell’Unità, sempre a Centobuchi. Venerdì 9 giugno si inizia con i “LatoB”: progetto musicale che omaggia Lucio Battisti, riproponendo alcune delle sue più celebri canzoni. L’indomani (sabato 10) ecco i “Coma Cose”: duo milanese che ha saputo raggiungere le vette delle classifiche italiane grazie alla doppia partecipazione al Festival di Sanremo.



L’ospite speciale



A chiusura (domenica 11 giugno) in arrivo un ospite speciale, che unisce musica e comicità: Valerio Lundini, insieme al suo gruppo “I Vazzanikki”. Loro porteranno a Centobuchi il tour “Canzoni carine, altre meno”. Tutte e tre le serate saranno concluse da un “Dj Set” post-concerto. Dal 9 all’11 giugno, la festa inizia già alle ore 19, con possibilità di cenare grazie alla collaborazione con alcuni dei più importanti food truck della provincia. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, fatta eccezione per il concerto dei “Coma Cose”. «Le prevendite su “Ciaotickets” stanno andando molto bene. È l’unico appuntamento a pagamento del nostro programma e non potevamo fare altrimenti, vista la mole organizzativa che c’è dietro. Ma il biglietto è di 20 euro: abbiamo mantenuto un prezzo accessibile» dice Michele Palmiero, dell’associazione “Prima Persona Plurale” che organizza l’evento, col patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Loggi. Il giovane team organizzatore ha creato una “rete” con molte altre associazioni del territorio che realizzeranno laboratori artistici, escursioni paesaggistico-culturali nel cuore del borgo, iniziative musicali ad hoc per i bimbi. Per approfondimenti: www.monteprandoneturismo.it

Marco Braccetti