Veregra Street Festival al via Gli artisti si esibiscono gratis per la gente del sisma

MONTEMONACO - Con il prologo a Montemonaco si apre ufficialmente domenica l’edizione numero 20 del Veregra Street. E per celebrare adeguatamente la ricorrenza, il festival delle arti di strada, diventato punto di riferimento nell’estate marchigiana, ha voluto fare le cose in grande. “Fuori Strada”, l’evento con tanti artisti marchigiani ad esibirsi per le popolazioni terremotate (è il secondo anno consecutivo che il festival di Montegranaro organizza l’anteprima a Montemonaco in segno di solidarietà e di attenzione per le popolazioni ancora alle prese con grandi difficoltà), segnerà il via della lunga galoppata del Veregra Street numero 20: si comincia alle 11 nel borgo ai piedi dei Sibillini e decine di artisti si alterneranno negli angoli del paese fino alla tarda serata tra danze e giochi, spettacoli e canti e la possibilità di visitare il Museo della Sibilla.Il resto del format è ormai consolidato: il festival vero e proprio sarà ancora una volta spezzato in due weekend (dal 22 al 24 giugno e poi dal 28 al 30) inframezzati dalla kermesse di teatro per ragazzi Veregra Children e la qualità degli artisti presenti che daranno vita ad oltre 100 spettacoli in nove giorni di programmazione completa sarà ancora una volta ai massimi. Ma non mancheranno le sfiziose novità. Detto del discusso murale al quale sta lavorando l’artista Zed1 ormai da settimane, l’altra grande novità sarà il ritorno più massiccio dell’evento nel centro storico. Oltre a piazza Mazzini, che resterà come negli anni passati uno dei cuori della manifestazione, quest’anno il Veregra Street riscoprirà piazza Leopardi e piazzetta Bassi, ma saranno diverse le vie del centro storico ad essere punteggiate da iniziative grazie anche alla collaborazione con Cna ed alcuni privati, che apriranno le loro porte per allestire piccole esposizioni e degustazioni di 25 piccole aziende agroalimentari e dell’artigianato artistico del Fermano. Ma la Notte Bianca del 30 giugno non sarà di fatto la chiusura del festival, che avrà invece una ulteriore appendice due settimane dopo: dal 13 al 15 luglio, infatti, ecco la collaborazione con Mabò Band e Clown & Clown Festival per l’evento “Teatrando di paglia”, iniziativa che porterà l’arte di strada nelle campagne al confine tra Montegranaro e Monte San Giusto.Mille rivoli, mille reti, mille progetti sgorgano dall’inesauribile vitalità del deus ex machina Giuseppe Nuciari, con al centro però sempre loro: gli artisti di strada. Anche quest’anno ce ne saranno da tutto il mondo, con alcuni da segnare col circoletto rosso: dall’atteso show di danza verticale della Compagnia dei Folli per l’inaugurazione ai trampolieri Afuma provenienti dal Togo, dalla marionette giganti (oltre 10 metri) dei polacchi Teatr Klinika Lalek ai circensi cechi Amanitas Fire Theatre, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. E poi il cibo di strada i 16 truck del Veregra Food, le tante associazioni cittadine che organizzeranno osterie ed iniziative collaterali, il Veregra Market, il Puffy Park al Campo dei Tigli, le visite guidate alla cripta di Sant’Ugo.