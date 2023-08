Saranno 11.500 i partecipanti all’edizione 2023 del Montelago Celtic Festival, la numero 20, che prende il via domani, giovedì 3 agosto all’altopiano di Colfiorito a Serravalle di Chienti, e andrà avanti fino a sabato 5 agosto. La direzione artistica del festival è affidata a Michele Serafini, figlio di Maurizio che insieme a Luciano Monceri lo ha fondato.



La musica



Tra le novità di quest’anno, spiega Maurizio Serafini, c’è anche «il gemellaggio con un analogo festival portoghese della città di Torres Vedras, con cui Serravalle siglerà un gemellaggio». Del gemellaggio si parlerà già domani mattina, nella tenda Tolkien, con la presentazione dell’accordo tra le due città, ma, puntualizza Serafini, «faremo una produzione insieme ai musicisti portoghesi e apriremo la serata musicale di sabato». Tra gli elementi caratterizzanti il festival ci sarà ovviamente la musica: «Saranno 30 gruppi che si esibiranno in più palchi, musica, danza e molto altro». Tante le eccellenze tra le quali si ricordano i Percival Schuttenbach, con il loro folk-metal (domani, ore 21 sul main stage), la medieval folk – metal band dei Corvus Corax (venerdì 4 agosto, alle ore 23,15 sul main stage) o i Faun, che proporranno un concerto medieval pagan folk (sabato 5 agosto, alle 23, sul main stage). Montelago però non è solo musica è molto di più, è una tre giorni di rapporto con la natura, di vie costruite con la sabbia tra una tenda e l’altra, la convivenza frugale, lo stare insieme, i laboratori, le attività culturali e tanto altro. Torna la tenda Tolkien, dove, aggiunge il fondatore del festival, «si svolgeranno le attività letterarie. Con gli interventi di relatori di caratura nazionale, e la presenza di Cesare Catà, Loredana Lipperini, Luca Pakarov».



Il festival



«Ci saranno – prosegue Maurizio Serafini – allestimenti artistici con oggetti naturali, tapis indiani (esaurite le possibilità di noleggio); un family camping allargato, con molte attività destinate anche ai bambini». Attività del tipo di corsi di argilla, truccabimbi, ma anche presentazione di libri a loro dedicati. Confermati i giochi celtici: i bambini potranno ad esempio cimentarsi nella corsa con i sacchi e il tiro alla fune, o i grandi con il lancio della pietra, per le donne, e del tronco, per gli uomini.



Corsi e laboratori



Tanti i corsi, molti i laboratori, diversi i giochi. Tra le novità di quest’anno si segnalano corsi di cucina fantasy all’accampamento storico, creazione di gioielli nel mercato artigianato, o ancora open mic e jam session. Non mancheranno attività sportive, giochi di ruolo, in un’area grande già da giovedì. «Tra le attività dei ragazzi – spiega Serafini – anche i laboratori per imparare le basi dell’artigianato, tira molto tra i ragazzi, per apprendere le nuove tecniche. Ci sarà poi il tendone per i campeggiatori, con veri negozi che venderanno dal pane alla carne passando per i gelati, tutte eccellenze del territorio. Ci saranno poi i matrimoni celtici: nessun valore legale, ma saranno 40 le coppie che si sposeranno secondo il rito celtico». Saranno tre giorni tutti da vivere.