Matria e figure femminili “Incomode”. La rassegna aperta da ​Veladiano

MONTEGRANARO - Sono “incomode” le figure femminili che saranno analizzate e trattate nella seconda edizione di “Matria”. E’ questo il tema scelto per la rassegna sul pensiero femminile nata lo scorso anno per mano della Commissione regionale Pari Opportunità, con il patrocinio del Consiglio regionale e la direzione artistica di Oriana Salvucci. I sei appuntamenti saranno in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della rassegna, che invita a riflettere sul ruolo della donna e sulle sue prospettive in rapporto ai cambiamenti della società.

Gli obiettivi che si propongono gli appuntamenti di “Web Matria”, questo il titolo scelto per quest’anno, saranno raggiunti pur con le molte novità. A cominciare dai già citati canali di diffusione, che permetteranno di avere un pubblico ampio anche se non in presenza. Ma gli organizzatori puntano anche ad allargare la platea di ascolto, raggiungendo il pubblico fedele, e non solo, anche «quello più nuovo e più ampio dei giovani che usano il web e i social per veicolare i propri momenti di riflessione». E non è tutto, perché saranno la direttrice artistica Oriana Salvucci e i rappresentanti dei comuni idealmente ospitanti l’appuntamento a presentare ed introdurre gli ospiti, poi intervistati in live streaming. Cambia dunque il mezzo di diffusione, per le misure di contenimento del contagio, ma non muta la sostanza. E il tema di quest’anno, spiega la Salvucci è stato identificato con la parola “Incomode”, perché «spesso la presenza della donna viene percepita scomoda nei vari ambiti della vita, da quello politico a quello sociale, culturale, alla storia ufficiale». Dismisura da leggere qui non tanto come lotta sistemica con il mondo maschile, ma piuttosto come un linguaggio affinché la donna riesca meglio a portare alla ribalta il proprio punto di vista.

Saranno tre le Province rappresentate (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata) secondo la formula itinerante dell’evento, mantenuta anche quest’anno che si svolge in rete. «L’intento – fanno sapere gli organizzatori – è quello di rappresentare e raggiungere una comunità riappropriandosi di spazi per sensibilizzare riguardo la questione femminile». Capofila del progetto è il comune di Montegranaro, che aprirà la rassegna, affiancato dai comuni di Porto Sant’Elpidio, Montecosaro, Recanati, Urbisaglia ed Ascoli Piceno. Ciò che si è voluto fare quest’anno, precisa la presidente della Commissione Pari Opportunità, Meri Marziali, è cercare di «mettere in evidenza il contributo delle donne alla cultura, facendoci aiutare da personalità della nostra terra e da testimoni di rilievo nazionale. Oltre a sensibilizzare sui temi delle pari opportunità andremo a mettere in luce i territori dell’entroterra colpiti dal sisma del 2016».

Tutto comincerà con Mariapia Veladiano e il suo ultimo libro “Parole di scuola”, alle 18 di domani, sabato 16 maggio (con la collaborazione di Montegranaro), per poi proseguire il 23 maggio, sempre alle ore 18, con Loredana Lipperini e Lucia Tancredi con “Magia nera” (per il comune di Porto Sant’Elpidio). Urbisaglia parteciperà virtualmente il 30 maggio, alle 18 con il “Manifesto per la verità” di Giuliana Sgrena, mentre il 5 giugno sarà Montecosaro ad ospitare idealmente, alle ore 21, Barbara Alberti con le sue “Donne: Incomode, Scomode e Spudorate”. Per Ascoli Piceno, il 13 giugno alle ore 17.30 tornerà Lucia Tancredi con le “Voci di donne fuori dall’ordinario” mentre saranno i “Corpi Speciali” di Francesca Aloja a chiudere la rassegna, il prossimo 19 giugno alle ore 18, in collaborazione con Recanati. © RIPRODUZIONE RISERVATA