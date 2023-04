MONTEGRANARO - Sognare ed emozionarsi con le canzoni di Lucio Dalla: in scena lunedì prossimo, 24 aprile, alle ore 21,15 al Teatro La Perla di Montegranaro l’evento “Fra Luna e Mare – Omaggio a Lucio Dalla”, un concerto spettacolo per ricordare le canzoni, la poesia, l’ironia, quindi la genialità, dell’indimenticabile cantautore bolognese.



La band



Sul palco saliranno sei musicisti, tutti marchigiani, ciascuno con il proprio bagaglio di esperienze alle spalle: alla chitarra acustica c’è Lorenzo Girelli, la voce del gruppo, alla batteria Michele Sperandio, alle chitarre Davide Di Luca. Le tastiere e il synth sono affidati a Manuel Coccia, il basso elettrico a Ivo Falasca, il sax a Daniele Mancini. Proprio Mancini, nel suo curriculum, può vantare di aver suonato il suo sassofono, in un paio di occasioni, esibendosi proprio insieme a Dalla. L’idea di creare questo progetto nasce nell’estate del 2019, per mano di Sperandio e Girelli, con esperienze musicali diverse, ma uguale passione per il repertorio di Dalla. «Non siamo – raccontano i musicisti del gruppo – come certe band che si vestono uguali all’originale. Noi restiamo noi stessi, il nostro è un omaggio a Dalla, fatto rispettando i brani originali dell’artista, ma mettendo qualcosa di nostro. Dato il repertorio il luogo ideale erano i teatri, ma ci si è messa di mezzo la pandemia. Ora eccoci qua, ad aver debuttato dopo tre anni, e arrivare ad emozionare il pubblico». Hanno già fatto tre concerti, proponendoli a Petritoli, Fermo, e in occasione dell’ottantesimo compleanno di Dalla sono stati a Porto San Giorgio. E concluderanno questo primo mini tour a Montegranaro.



Il concerto



I commenti finora sono positivi, tanto che i musicisti riferiscono di «gente che si è emozionata, e questo ci rende felici, perché significa che le canzoni sono arrivate al pubblico. Un pubblico di ogni età». Ai concerti finora si sono visti coloro che Dalla l’hanno vissuto e coloro che, più giovani, magari 20enni o 30enni, l’hanno imparato ad apprezzare dopo. Da “4/3/1943” a “Piazza Grande” verranno riproposti tutti i più grandi successi del cantautore bolognese, compresi i capolavori degli album pubblicati tra il 1977 e il 1980. «Sono quelli – aggiunge la band – che riscrissero letteralmente le regole della canzone italiana d’autore , “Com’è profondo il mare”, “Lucio Dalla”, “Dalla”. Ma ci saranno anche i brani più amati della sua ultima parte di carriera». Tra questi “Attenti al lupo”, “Caruso”, “Le rondini”, “Tu non mi basti mai”, per citarne alcuni. Canzoni, ma anche racconti, narrazione di curiosità e di aneddoti. Un vero e proprio viaggio nel mondo di Dalla, quindi, e nell’intenzione del gruppo, si diceva, c’è la resa al meglio di atmosfere e tensioni, emozioni comprese, proprie delle versioni originali dei brani, dall’altro la nota personalistica. Per continuare ad emozionare e far (ri)scoprire Dalla agli appassionati di musica. Per partecipare al concerto, voluto dal Comune e realizzato in collaborazione con l’associazione ArTimee, Cantiere Eventi il biglietto è 10 euro, 8 il ridotto, info e prenotazioni al 3476022024.