Elio, uno show esplosivo a RisorgiMarche «Sono qui al posto di Sting»

MONTEGALLO - Un concerto che non è mai esistito e che non esisterà mai, se non in un luogo magico come Santa Maria in Pantano, tra i Comuni di Montegallo e Montemonaco. Nella riflessione finale di Neri Marcorè c’è tutto il senso e il divertimento di un evento veramente speciale per il popolo di RisorgiMarche. Perché Elio e Rocco Tanica, aggiunti soltanto pochi giorni fa a un cartellone già ricchissimo, hanno improvvisato un concerto in perfetto equilibrio tra poesia e cantautorato, giocando con Marcorè dal primo all’ultimo minuto di un pomeriggio che ha visto partecipare 3.000 persone.«Oggi sarebbero dovuti venire due amici, due musicisti strepitosi che però all’ultimo hanno dato forfait – ha subito scherzato Marcorè – per cui ho dovuto chiamarne in fretta e in furia altri due per sostituirli ma, metto subito le mani avanti, questi non li conosco e non so cosa siano in grado di fare. Improvviseranno sicuramente ma ho fiducia che sarà comunque un pomeriggio da ricordare». Un “brano noioso in Mi bemolle maggiore” eseguito da Tanica ha preparato l’arrivo di un poeta «non riconosciuto come tale durante una lunghissima e luminosa carriera», vale a dire Elio, che ha deliziato il pubblico con tre poesie simbolo de “l’ultimo dei poeti romantici”.«Sappiamo che era atteso un altro ospite, cioè Sting – ha affermato Elio - Poi all’ultimo momento aveva da fare e quindi Neri si è degnato di chiamare noi. Possiamo considerare il cammino di Elio e le Storie Tese inutile ma propedeutico al fatto che oggi siamo qui». Un continuo alternarsi tra monologhi, improvvisazioni e brani di repertorio come “Il vitello dai piedi di balsa”, “Sogno o son desktop”, “Second me”, “Transgenico” e “John Holmes”, compresa la cover degli Homo Sapiens “Bella da morire”. «L’incontro tra me e Rocco è avvenuto di nuovo solo in nome delle Marche – ha voluto spiegare Elio - Io e lui ci odiamo, avevamo giurato di non calcare più lo stesso palco».Il prossimo appuntamento di RisorgiMarche sarà domani con la Festa a sorpresa che ha scatenato la curiosità e le ipotesi più fantasiose. Di certo, al momento, si è unito al programma Simone Cristicchi, che ha voluto a tutti i costi recuperare il concerto insieme agli Gnu Quartet interrotto per pioggia il 6 luglio scorso.