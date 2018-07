Belli & Big Band travolgenti Oggi l'atteso live di Elio e Rocco Tanica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFORTINO - Successo per il concerto di Paolo Belli ieri sui Campi di Vetice per RisorgiMarche. «Oggi è un giorno che ricorderemo». Parafrasando un brano di Belli, Neri Marcorè ha dato l’arrivederci così ai prossimi concerti di RisorgiMarche ad un pubblico travolto dalle note e dall’ironia del 56enne cantante e della sua Big Band. In 4.000, infatti, sono saliti sopra Montefortino per vivere altre emozioni speciali con il festival nato per sostenere le comunità colpite dal terremoto. «Questi sono posti meravigliosi - ha sottolineato Marcorè - e voglio ringraziare il Comune di Montefortino per averci permesso di organizzare questa tappa. E grazie a voi per aver affrontato questo caldo».La Big Band è stata semplicemente travolgente e ha supportato Belli per oltre un’ora e mezza in un vortice di swing, passaggi della tradizione centro e sudamericana, sfumature jazz e tanto ma tanto ritmo. A braccia spalancate Paolo Belli ha spinto il pubblico a battere le mani. «Questa mattina - ha detto il cantante - mentre venivo su cominciavo a vedervi e ho detto: no, non può essere che io salga in macchina e loro facciano tutta questa fatica a piedi. Così mi sono fatto dare una bicicletta e ho fatto un po’ di su e giù con voi. Poi ho pensato: le persone che verranno su vogliono molto bene a Neri. Ho anche pensato che un pochino volete bene anche al sottoscritto. Ma soprattutto ho detto a me stesso che esistono degli italiani, persone perbene che amano la natura e credono nell’energia pulita”.Numerosi i momenti di pura ilarità che si sono mescolati con l’impeccabile esecuzione di brani come “Sotto questo sole”, “Angelo Angelino”, “Tu vuo’ fa’ l’americano”, nella quale è stato coinvolto Neri, la già citata “Un giorno speciale”, le storiche “Ladri di biciclette”, “Dr Jazz e Mr Funk”, oltre a cover dei maestri amati da Belli (“Azzurro” di Conte, “Vengo anch’io” di Enzo Jannacci, “E la vita l’è bela” di Cochi e Renato). Novità di questa edizione di RisorgiMarche, molto apprezzata dal pubblico, l’accompagnamento durante il ritorno verso i parcheggi da parte della Banda musicale Città di Castignano.Oggi, sempre alle 16,30, Elio e Rocco Tanica in concerto a Santa Maria in Pantano, Montegallo in provincia di Ascoli Piceno. Dunque con uno splendido itinerario si torna ai piedi dei Monti Sibillini sotto le pareti del Monte Vettore, in luoghi ricchi di silenziose storie e leggende. Gli Elii sono usciti di scena recentemente, salutando tutti i loro fans con un tour che ha toccato tutta Italia. Poi il ritorno a Sanremo, come saluto finale. E attualmente, alcuni di loro, sono impegnati in una trasmissione su Rai Radio2. Ma lontani dalla musica non si può stare. Per chi, come loro, hanno fatto la storia negli ultimi 30 anni. Ed ecco che ci sono ricaduti. Piacevolmente, per carità. Ma in una veste ridotta. Infatti la band non apparirà al completo, ma in duo: Elio e Rocco Tanica. E c’è da aspettarsi uno spettacolo completamente improvvisato, che poi è la natura performante che li ha sempre contraddistinti.