“La Goscienza Universale” con Lidia Miceli a Montecosaro

MONTECOSARO - Prende il via a Montecosaro un programma ricco di eventi: teatro, performance, musica e nuova drammaturgia negli spazi più suggestivi del territorio del Comune, per incontrare artisti di rilevanza nazionale e realtà emergenti delle Marche. “La Goscienza Universale”, di e con Lidia Miceli, il 12 agosto, nell’Orto dei Frati alle 21, apre la rassegna di teatro comico “Francamente rido”. Si tratta di un dialogo comico fra Questa, cassiera di provincia sull’orlo di una crisi di nervi, e la sua “Goscienza”, con la G perché si definisce imperfetta e umana. La tecnica narrativa varia dalla stand-up comedy, al cunto siciliano dell’opera dei pupi, dal rap napoletano alla tragedia greca. I prossimi appuntamenti di “Francamente rido” sono fissati per il 19 agosto con “Io, Adolf & Mr Walt” di e con Andrea Paone e, il 26 agosto, con Francesca Rossi Brunori, con “Ma quando arriva ‘sto principe?”. La rassegna “Francamente rido”, come quella di nuova drammaturgia, “Scena Franca”, nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecosaro e l’Associazione Franco.

Biglietto 5 euro. Info e prenotazioni: 338 4018411 (lunedì-sabato, h. 14-19, o associazionefranco@gmail.com). Botteghino aperto la sera stessa degli spettacoli dalle 20. © RIPRODUZIONE RISERVATA