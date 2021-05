Nasce Alloggiando Art Fest, spettacoli e performance live per valorizzare il Teatro delle Logge di Montecosaro

MONTECOSARO - Il desiderio di cultura, spettacoli e performance live è sempre più vivo nel sottobosco artistico marchigiano, specialmente dopo un anno di restrizioni e appuntamenti perlopiù digitali. Proprio da questa volontà di ripartenza nasce “Alloggiando Art Fest”, iniziativa ideata da Hunt Compagnia Danza Contemporanea, con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Montecosaro e in partnership con il Comune di Ancona. Il festival intende valorizzare innanzitutto il Teatro delle Logge come luogo-architettura non convenzionale, ma non solo. «L’obiettivo di Hunt CDC è creare un festival indipendente di danza contemporanea e performing arts, che acquisti negli anni prestigio internazionale e susciti sempre più l’interesse del pubblico» spiega Giosy Sampaolo, danzatrice e coreografa di Hunt CDC.



“Alloggiando Art Fest” si svolgerà nel suggestivo borgo di Montecosaro dal 15 settembre al 15 ottobre 2021. Il programma sarà ricco di eventi, laboratori e spettacoli che si susseguiranno in diverse location. Ad anticipare l’uscita ufficiale del programma, un appuntamento con il danzatore e coreografo Giorgio Rossi, che dal 27 al 31 luglio condurrà un laboratorio di danza contemporanea.

Uno dei focus principali del festival è il bando dedicato a progetti artistici, nell’ambito delle arti performative contemporanee. Si selezionano tre “Residenze artistiche” rivolte ad artisti indipendenti, compagnie e collettivi professionali, che saranno scelti attraverso apposito bando – visionabile sul sito della compagnia www.huntcdc.com. I progetti (ai quali verrà offerta una residenza artistica con restituzione) dovranno avere come finalità principale la riqualificazione delle dimensioni del teatro. La documentazione richiesta dovrà pervenire entro le ore 12 del 31 maggio 2021 a mezzo mail, all’indirizzo alloggiandohuntcdc@gmail.com, specificando nell’oggetto “Bando Alloggiando 2021”.

Per far fronte al periodo così delicato e incentivare la ripresa artistica marchigiana, una delle “Residenze artistiche” sarà riservata ad artisti locali. «Hunt CDC e il Comune di Montecosaro intendono rilanciare i processi creativi e di produzione coreutico/artistica, sostenendo con azioni concrete il ruolo della cultura in un momento di grave crisi – sostiene Giosy Sampaolo –. Anche la circuitazione sarà altresì importante; per questo, il Comune di Ancona sarà nostro partner e offrirà a uno o più artisti la possibilità di essere ospitato per la stagione 2021/2022».

Il danzatore e coreografo Giorgio Rossi dell’Associazione Sosta Palmizi, i membri di Hunt CDC e la scenografa e set designer Laura Perini formeranno la commissione, che si riserverà di selezionare i progetti secondo i criteri richiesti dal bando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA