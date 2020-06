A fine luglio “La regione delle madri”, la grande mostra su Osvaldo Licini

MONTE VIDON CORRADO - Posticipata a causa dell’emergenza sanitaria internazionale, la grande mostra “La regione delle madri. I paesaggi di Osvaldo Licini”, si terrà dal 25 luglio all’8 dicembre 2020 presso il Centro Studi e la Casa Museo dedicati ad Osvaldo Licini, a Monte Vidon Corrado. Promossa dalla Regione Marche e organizzata dal Comune di Monte Vidon Corrado in collaborazione con il Centro Studi Osvaldo Licini, l’esposizione, la prima interamente dedicata a questo tema tanto caro all’artista, è curata da Daniela Simoni, che del Centro Studi è alla guida da tredici anni, con la collaborazione di Stefano Bracalente, Nunzio Giustozzi, Bianca Lucia Maglione, Mattia Patti, Stefano Papetti e Massimo Raffaeli.

«Con fiducia ed entusiasmo abbiamo ripreso il filo di questo grande progetto culturale fortemente voluto dalla Regione Marche - dichiara Giuseppe Forti, sindaco di Monte Vidon Corrado -. Credo che l’inaugurazione nel cuore dell’estate rappresenterà davvero l’immagine della ripartenza del nostro territorio».

Monte Vidon Corrado, che gli ha dato i natali, è per l’artista il luogo della creazione, quello in cui sceglie di vivere con la moglie, la pittrice svedese Nanny Hellström, conosciuta durante i suoi anni parigini. E “La regione delle madri. I paesaggi di Osvaldo Licini” indaga proprio il rapporto tra Licini e il paesaggio marchigiano. «La mostra metterà in luce il profondo legame di Licini con la sua terra e la dimensione europea della sua cultura», sottolinea la curatrice Daniela Simoni. In occasione della mostra sarà pubblicato un catalogo, edito dalla casa editrice Electa, con contributi di Daniela Simoni, Stefano Bracalente, Mattia Patti, Bianca Lucia Maglione e Stefano Papetti. © RIPRODUZIONE RISERVATA