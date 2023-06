MONTE SAN MARTINO - Sette Comuni dei Monti Azzurri insieme per la terza edizione del Friku Festival: torna, a partire dall’8 luglio e fino al 2 settembre prossimo, la rassegna con eventi e spettacoli di arti performative per tutti, ma pensati in special modo per bambini e famiglie.



Il programma



Saranno 12 spettacoli, organizzati dall’associazione “Ho un’idea” nell’ambito del progetto “Marche in Strada”, inseriti nel più ampio cartellone di “Marameo Festival”. Protagonisti il teatro di strada, il circo contemporaneo, il teatro comico-musicale e non mancheranno le clownerie, le bolle di sapone e tanta magia. Svago e divertimento e anche promozione dei territori dove si svolgono gli spettacoli. E anche il nome richiama la fanciullezza, tant’è che “Friku” è diretta derivazione di “fricu”, che nel dialetto delle “Marche zozze” vuol dire affettuosamente bambino.

I Comuni coinvolti sono Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Serrapetrona e Monte San Martino. Proprio da quest’ultimo borgo si comincerà con i primi due appuntamenti, l’8 e il 9 luglio prossimi. Alle 18,30 dell’8 luglio, nel piazzale della chiesa di San Martino sarà in scena il clown, attore, comico, illusionista e mago Tino Filmani, che porterà il suo spettacolo “Il mago con la T maiuscola”. Vincitore dell’Oscar della magia nel 2017, Fimiani si renderà protagonista di giocolerie, equilibrismo, magia, e tanta comicità. Il giorno dopo sempre alle 18,30, ma nel parco di contrada Molino, il Circo improvviso rappresenterà “Pindarico”, spettacolo di trasformismo su trampoli che porterà il pubblico in un mondo di tante straordinarie creature.



Il circo



Salto temporale al 22 luglio quando all’Orto dei pensieri di Loro Piceno (ore 21,15) ci sarà la “Paccottiglia”, spettacolo della compagnia circo Pacco di clownerie, teatro fisico e giocoleria. Ancora circo con “All’incirco varietà” della Compagna Lannutti & Corbo, il 23 luglio a Colmurano, dove il circo teatro si unirà al cabaret. Gualdo ospiterà il collettivo Bertolt Brecht il 28 luglio insieme a Maurizio Stammati, per lo spettacolo “I racconti di Fernando”, frutto di una lunga ricerca tra teatro di figura, teatro d’attore, teatro di strada. Ad agosto, il 5, si torna a Loro Piceno, con il “Rendez vous” della compagnia Begherè, che porterà in scena il suo delicato spettacolo, fatto di comunicazione con linguaggio del corpo e del circo. Il 9 tappa a Belforte del Chienti, con la compagnia “L’abile teatro” che farà stupire il pubblico con “Mago per svago”, con clownerie, magia e teatro comico. “Rime insaponate” a Gualdo, il 13 agosto, con la compagnia Alekos: lo spettacolo unisce il teatro, la poesia e le bolle di sapone.

“Faccestamagia” è lo spettacolo di Raffaello Corti, protagonista a Camporotondo di Fiastrone il 25 agosto, mentre il 26 Friku festival sarà a Serrapetrona con il “Cafe rouge” del Circo Bipolar: circo e teatro di strada, uniti a un velo di poesia e a volte anche umoristico. Chiusura il 2 settembre a Colmurano con “Unnico e la sua dolcissima cagnetta Yaya”. “L’ultimo dei miei cani”, questo il titolo, farà divertire, e innamorare ancora di più degli amici a 4 zampe.